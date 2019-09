Porongo es una yerba mate orgánica desarrollada por el publicista Carlos Bayala Crédito: Instagram: @yerbaporongo

Desde Buenos Aires hasta el espacio exterior. Así de grande es la experiencia laboral de Carlos Bayala. Se asoció con el MIT (Massachusetts Institute of Technology), llegó a liderar Nike Fútbol a nivel mundial, creó la agencia NEW, anticipó el resultado del plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, trabaja para la NASA y ahora lanza Porongo, su propia yerba mate orgánica.

Porongo es su nueva línea de yerba mate orgánica. "Es un tema que pareciera un poco risueño y la verdad es que es muy serio. Es la respuesta que estamos encontrando en un un dilema que está habiendo en una crisis alimentaria. El regreso a lo normal, a lo orgánico", relató Bayala.

"Porongo" es la manera en la que se llama al mate en Uruguay. "Estamos viendo si podemos generar una linda cuña donde le podemos dar entrada a la yerba orgánica a partir de algo que las orgánicas no tuvieron: marketing", señaló.

En un mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, Carlos Bayala, contó cómo logró llevar su creatividad a distintos rubros y actividades a través de empresas de todo el mundo.

"Yo creo que lo más importante que estoy viviendo, mirando para atrás, es haber leído una transición en el área de servicios. Todo servicio tiene que tener una cuota importante de creatividad", analizó. Además, explicó cómo pudo prever el resultado del "no" al Plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016, cuando las encuestadoras pronosticaron el resultado contrario. "Creo que la razón por la que nos fue bien en ese estudio es que no somos encuestadores", dijo.

Para obtener el resultado, primero fue a los colegios a hablar con chicos de diez años, "porque ellos se iban a sacar el filtro de la corrección política e iban a decir lo que se vivía en la casa sobre ese tema".

A su vez, cuando le preguntaban a la gente en la calle qué votarían y la respuesta era sí a la paz, les hacían una segunda pregunta: si lo hacían con bronca. "Un 15% decía que sí, que votaría con rabia. Y ese 15% o no te estaba diciendo la verdad: o no iba a ir a votar, o todavía estaba en crisis de pensamiento. Ese porcentaje si lo trasladas a los que te decían que no, te armaba un porcentaje de gente que efectivamente dijo que no", agregó.

El publicista Carlos Bayala, creador de la yerba mate orgánica Porongo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Por otra parte, explicó el trabajo que realiza actualmente en la NASA y los inconvenientes que intenta resolver actualmente la gran organismo estadounidense. "¿Cuál es el objetivo de la NASA? Usar nuestra curiosidad para irnos a desentrañar lo que hay en el espacio lejano. Y la NASA es para las próximas generaciones. Necesitamos contarle a niños sobre qué es la NASA porque son los protagonistas de lo que hacemos ahora", resaltó.

Por último, Bayala dio su visión respecto a la Argentina viéndolo desde el resto del mundo. "Creo que constantemente la veo bien en sus impulsos individuales. Evidentemente todo es posible desde la Argentina. Es una mina de oro humana. Lo que nos diferencia, si somos vivos, del resto del mundo, es la calidad del producto, de servicios y creatividad. Si tenés calidad en lo que hacés, la privilegiás y hasta incluso llevás al negocio al borde de la catástrofe en función de algo que es cualitativamente valioso e importante, entrás en la discusión de la economía mundial", concluyó.