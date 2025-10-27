180 años de un ícono cultural argentino: Fernet Branca celebra su historia que trascendió generaciones con una fórmula inalterable

Hay empresas que nacen con una fórmula y otras que hacen de esa fórmula su legado. Ese es el caso de Fernet Branca, que este año celebra 180 años de historia sin alterar el secreto que la hizo única. La marca fundada por Bernardino Branca en 1845, en una pequeña botica de Milán, trascendió generaciones y fronteras gracias a una receta que se mantiene inalterable desde entonces.

“Cumplir 180 años es una oportunidad para mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con la misma pasión”, destaca Carolina del Hoyo, directora de Marketing y vocera de Fratelli Branca Argentina. “El secreto está en no cambiar lo esencial: la fórmula, la calidad y los valores que nos acompañan desde el origen.”

Esa coherencia, dice Del Hoyo, fue la base sobre la que la marca construyó su posicionamiento global y su estrecho vínculo con los consumidores argentinos.

De Italia al corazón argentino

La llegada de Fernet Branca a la Argentina se remonta a finales del siglo XIX, de la mano de la inmigración italiana que trajo consigo costumbres, sabores y tradiciones. Pero fue en 1941, con la apertura de su primera planta en Buenos Aires, cuando la marca consolidó su presencia en el país y comenzó a escribir una historia que la transformaría en un ícono local.

“Branca trascendió la categoría de bebidas; es parte de nuestra identidad como argentinos”, sostiene Del Hoyo. “El Fernet con Cola dejó de ser solo un trago para transformarse en un punto de encuentro y símbolo de amistad. Esa conexión emocional es lo que hace tan fuerte a la marca en el país.”

Botellas históricas de la marca junto a las más nuevas marcan el recorrido de 180 años de historia.

Con el tiempo, el clásico de origen italiano pasó a ser un emblema argentino, protagonista de sobremesas, celebraciones y tradiciones populares que se transmiten de generación en generación.

Una edición con historia

Para conmemorar el aniversario, la compañía lanzó una edición limitada de su icónica botella, que ya despertó entusiasmo entre los fanáticos. Con un diseño negro mate y detalles dorados pintados artesanalmente, la pieza homenajea la historia y el espíritu de Branca: su coraje frente a las crisis, su resiliencia para reconstruirse y su autenticidad para mantenerse fiel a sí misma.

La botella de edición limitada por los 180 años.

Cada edición especial de la marca es un guiño a quienes la convirtieron en un símbolo. En esta ocasión, el lanzamiento se presenta como un tributo a los consumidores que la acompañaron a lo largo de los años y a los valores que le permitieron mantenerse vigente por casi dos siglos.

El desafío de seguir siendo relevante

En un contexto donde las tendencias cambian con velocidad, Branca elige reafirmar su esencia. “En tiempos de transformación, nuestra fortaleza está en la coherencia”, afirma Del Hoyo. “La clave está en mantener viva la autenticidad, pero con una mirada moderna que nos permita seguir conectando con las nuevas generaciones.”

Así, la compañía continúa apostando al equilibrio entre tradición y futuro, combinando su herencia artesanal con estrategias de innovación y sustentabilidad que buscan proyectarla hacia otros próximos 180 años más.

