AISA Group anuncia un segundo RIGI para expandir su mina de oro en San Juan

La minera AISA Group anunció que avanzará con un nuevo proyecto para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en US$1500 millones, destinada a transformar el yacimiento sanjuanino de Gualcamayo en un distrito minero de largo plazo.

El anuncio fue realizado por Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group, durante el encuentro que mantuvo el presidente Javier Milei con empresarios españoles en Madrid, organizado por la Embajada Argentina en España en el marco de la gira presidencial. También participaron el embajador Wenceslao Bunge Saravia y el secretario de Finanzas Pablo Quirno, junto a representantes de grandes compañías con intereses en la Argentina.

El nuevo proyecto, denominado Programa G50, se sumará al RIGI que la empresa ya obtuvo para el desarrollo de Carbonatos Profundos (DCP), una iniciativa aprobada en enero de este año que contempla una inversión de US$665 millones y exportaciones estimadas en US$26.500 millones entre 2030 y 2055.

Con esta segunda iniciativa, la compañía busca ampliar significativamente la escala del proyecto. El plan apunta a convertir Gualcamayo en una plataforma permanente de exploración, reposición de reservas y crecimiento de recursos minerales, con el objetivo de extender la vida útil de la operación y desarrollar nuevas áreas dentro de un distrito que abarca unas 38.000 hectáreas de concesiones mineras.

Según explicó la empresa, el Programa G50 prevé un esquema de inversiones progresivas en exploración, desarrollo y producción durante las próximas décadas. En una primera etapa, buscará acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de entre 24 y 36 meses para incorporar nuevas onzas de oro al perfil productivo de corto plazo. Paralelamente, avanzará sobre nuevos sectores con potencial tanto para oro como para metales industriales.

“Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar carbonatos profundos, la exploración brownfield y nuevos objetivos para sostener el crecimiento durante décadas”, afirmó Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group.

El proyecto Carbonatos Profundos constituye hoy el eje de la estrategia de expansión de la compañía. Se trata de un cuerpo mineralizado ubicado por debajo de las antiguas áreas de explotación de Gualcamayo e incluye la construcción de una nueva planta de procesamiento. De acuerdo con la empresa, la operación cuenta con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo los estándares internacionales NI 43-101 y JORC.

Para Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas, la aprobación del primer RIGI marcó un punto de inflexión para el proyecto. “Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. Este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”, sostuvo.

Desde la adquisición de Gualcamayo en 2023, AISA Group asegura haber impulsado un proceso de saneamiento financiero, continuidad operativa, recategorización de recursos y reactivación de la exploración.

Retamero destacó que el régimen de incentivos fue determinante para acelerar los nuevos planes de inversión. “El RIGI es una herramienta clave para transformar el potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por la Argentina, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si existen estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica para invertir”, afirmó.

Además de AISA Group, del encuentro con Milei participaron directivos de empresas internacionales como Urbaser, Ferrovial, Acciona, Grupo Meliá, Naturgy, Prosegur, Platinum Equity y Hutchison Ports BEST, entre otras.