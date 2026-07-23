Dia busca comprador o socio para su negocio en la Argentina

La cadena de supermercados Dia puso en marcha un proceso para encontrar un comprador o socio para su operación en la Argentina y le otorgó un mandato de búsqueda al banco Santander. El antecedente más cercano de una movida similar en el sector es el de Carrefour que también intentó avanzar con la venta su negocio en el país en 2025, pero finalmente desistió de la búsqueda tras no alcanzar un acuerdo por el precio de salida.

Dia nació en España y tiene su base en Madrid pero está controlada por el fondo de inversión LetterOne, del empresario ruso Mijail Fridman. La Argentina es uno de los dos mercados en los que opera la cadena (el otro es España) y su CEO es un conocido del mercado doméstico: el exdirector de Mercadería de Carrefour Argentina, Martín Tolcachir.

Consultados por LA NACION en Dia Argentina se limitaron a señalar “desde Grupo Dia no hacemos comentarios sobre rumores de mercado ni valoramos especulaciones”.

En la Argentina la empresa opera desde fines de los ‘90 y en la actualidad cuenta con más de 1000 tiendas, de las cuales cerca de un cuarto son propias y el resto funcionan bajo el formato de franquicias, y cinco centros de distribución. La cadena está enfocada en el formato de proximidad, con una fuerte presencia en el AMBA y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta y Jujuy.

Dia Argentina cuenta con 3200 empleados directos y otros 4500 en franquicias y su programa de fidelización, Club Dia, suma más de cuatro millones de clientes. Además, viene desarrollando desde hace años su marca propia, que hoy reúne más de 1000 ítems y trabaja con 200 proveedores locales (en su mayoría empresas pymes).

Día llegó al país a fines de los '90 y en la actulidad está presidida a nivel global por el argentino Martín Tolcachir

Cuestión de precio

La decisión de Dia de buscar un comprador o socio para su negocio en la Argentina vuelve a poner el foco sobre el valor de los activos de consumo masivo en el país y remite al antecedente más cercano de Carrefour. La cadena francesa recibió ofertas de distintos grupos regionales y locales, pero finalmente consideró que las propuestas no reflejaban el valor esperado del negocio y decidió no avanzar con la transacción, con lo cual no se puede descartar que el caso de Dia tenga el mismo final.

En el caso de Dia, el proceso recién comienza y todavía no hay definiciones sobre posibles interesados ni sobre una valuación de referencia. Sin embargo, en el mercado descuentan que podrían aparecer jugadores regionales, fondos de inversión con experiencia en consumo y grupos locales interesados en ganar escala en un sector que sigue muy fragmentado.

Según la memoria anual presentada por el grupo español hace apenas unas semanas, las ventas brutas de Dia en la Argentina alcanzaron los 1510 millones de euros (aproximadamente US$1750 millones), lo que representó una caída del 15,1% frente al año anterior. La compañía atribuyó el retroceso a la “fuerte contracción del consumo doméstico” y a una depreciación cercana al 40% del peso argentino durante el período.

La operación local cerró además con una pérdida neta de 51,3 millones de euros, frente al rojo de 12,7 millones registrado el año anterior, afectada principalmente por el impacto de la inflación sobre los estados contables.

El antecedente Carrefour

La búsqueda de comprador por parte de Dia se conoce pocos meses después de que Carrefour analizara una operación similar. La compañía francesa recibió propuestas de grupos locales como Coto y GDN (la compañía controlada por Francisco de Narváez) y otros actores regionales, pero finalmente optó por mantener el activo.

La decisión dejó una señal clara para el mercado: hay interés por los supermercados argentinos, pero todavía existe una brecha entre las valuaciones que pretenden los vendedores y las que están dispuestos a pagar los compradores.

Esa diferencia responde, en buena medida, a la incertidumbre macroeconómica. Aunque la actividad mostró algunos signos de recuperación, las empresas siguen enfrentando márgenes ajustados, alta competencia y dudas sobre la velocidad de normalización de la economía.

Un sector en transformación

El proceso de Día se suma a otros movimientos recientes en el retail y el consumo. En los últimos meses hubo cambios de manos en el negocio supermercadista -el grupo chileno Cencosud (Disco, Jumbo) se alzó con el mayorista Makro y La Anónima se quedó con los locales de Libertad- y un renovado interés de compañías de la región, como la peruana Intercorp y la uruguaya Tienda Inglesa que presentaron ofertas por Carrefour Argentina.

La búsqueda de un comprador para Dia también abre interrogantes sobre el futuro del formato de proximidad. Estas propuestas ganaron relevancia en los últimos años por la preferencia de los consumidores por compras más frecuentes y tickets más bajos, en un contexto de desaceleración de la inflación lo que desalienta el stockeo de mercadería por parte de los clientes.

En el segmento de proximidad, Dia se disputa el liderazgo con los Carrefour Express y recientemente se sumó a la pelea Coto con el lanzamiento de sus minimercados -bautizados como Cotito-, un proyecto a cargo de Matías Coto, el hijo menor de Alfredo y Gloria.