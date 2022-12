Alimentos. La marca que llegó para revolucionar el negocio de las pastas frescas

escuchar

Revolucionar el negocio de las pastas frescas en la Argentina. Ese es nada menos el objetivo que se pusieron Mauro Kiprizlian y Manuel Urbano cuando hace tres años empezaron a idear el proyecto de Fresca. La propuesta que se presenta como un laboratorio de pastas nació a partir de un servicio de catering informal que funcionaba dentro de la cocina de la embajada italiana en Buenos Aires y hoy reúne una red de locales de venta al público, una cadena de fast food, una marca para supermercados y una línea para restaurantes.

“Fresca nació con la idea de revolucionar el mercado de las pastas frescas, con una propuesta disruptiva, que llegó para cuestionar toda la cadena de valor partiendo de la materia prima. Todos nuestros productos están hechos con sémola de trigo candeal pero nos gusta definirnos como una productora de alimentos”, asegura Kiprizlian.

Fresca tiene su laboratorio de investigación y su local insignia en La Imprenta, en el barrio de Belgrano, donde hoy cuenta con una capacidad de producción de 250 kilos por hora de pasta rellena y 300 kilos de pasta perfilada.

Sin falsa modestia, en la empresa aseguran que de entrada pensaron su proyecto a lo grande. “Nacimos con una mentalidad de compañía grande y de hecho hoy ya somos el productor número de pastas frescas ultracongeladas de la Argentina y también tenemos una pata en los supermercados, con la mira puesta en levantar la vara de los alimentos frescos que se venden en este canal”, señaló Kiprizlian.

En la empresa destacan el origen italiano del proyecto pero precisan que no se presenta como una marca nacida en Italia sino como una experiencia “made in italy”. “Acá no nos gusta hacernos los tanos hablando en otro idioma. Lo que hacemos es rescatar el espíritu de la cocina italiana en todos los campos, incluyendo el de la comida rápida. Hay mucha gente que cree que el fast food es un invento norteamericano, cuando en realidad, las pastas son un plato de comida rápida y al paso que es mucho más antiguo y viene de la época de los romanos”, explica Kiprizlian.

Para atacar este mercado, Kiprizlian destaca que la empresa acaba de presentar su propia cadena de comida rápida, con la marca Primi by fresca, que debutó en el shopping Alto Palermo.

“La propuesta permite comer por 1000 pesos y está pensada para patios de comida de shoppings y pequeños locales a la calle ,con la ventaja de que la incidencia del personal es muy baja y el negocio se puede atender con tres o cuatro personas”, explican en la firma.

Expansión regional

Los planes de Fresca además no se terminan en el mercado doméstico y el objetivo de sus socios es llevar a las pastas argentinas a cruzar las fronteras. “Estamos convencidos que la pasta argentina tiene mucho potencial. Hoy el producto que se exporta desde la Argentina no es de alta calidad, pero creemos que hay demanda para un producto premium en mercados como Uruguay, Brasil, Perú o México”, señaló Kiprizlian.