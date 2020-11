Amazon y Walmart: la empresa que es boom porque trae productos de EE. UU.

Tiendamia, el ecommerce uruguayo que vive su momento de apogeo tiene capital argentino Crédito: Shutterstock

Buscar. Seleccionar. Pagar. Esos eran todos los movimientos que Mario Colla y Juan Pablo Pereira, fundadores de Tiendamia, querían que hicieran sus compradores al momento de adquirir un artículo en el extranjero desde una cómoda silla en algún recóndito lugar de América Latina.

La plataforma, que nació del otro lado del Río de la Plata hace siete años, se expandió a una velocidad sorprendente en Sudamérica, y en la Argentina tuvo un fuerte impulso motivado por el coronavirus dado que brinda la promesa de simplificar el ingreso de los productos sin hacer ningún trámite en la Aduana.

La tienda virtual uruguaya, que se está volviendo tendencia entre los cibercompradores por la facilidad de acceso a artículos importados, tiene capital argentino. Es que durante la primera ronda de inversiones, que alcanzó los US$2 millones, participaron empresarios locales.

Los productos que ofrece son adquiridos de otros ecommerce como Amazon, eBay y Walmart en Estados Unidos y recibidos en un depósito en Miami. Posteriormente se traen a la Argentina o se llevan a los demás países donde operan, sin sufrir contratiempos en aduanas. De esta forma, la idea del servicio puerta a puerta se convirtió en una oportunidad para comprar artículos potencialmente a menor precio sin sufrir contratiempos.

Ese valor agregado permitió que en la Argentina esté viviendo una suerte de apogeo en las ventas. También llegan a Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador.

Aunque no revelaron el monto de la facturación sí mencionaron que en el lapso de un año la empresa creció un 100% en la Argentina por la llegada del Covid-19.

El ecommerce cuyas sedes centrales se reparten entre Uruguay y EE. UU. busca dar acceso a todo un universo de productos del exterior que por alguna razón no entran al país o que suelen ser más baratos en el extranjero. Según mencionaron desde la firma, en los tres años que lleva constituida la empresa en este lado del Río ya aterrizaron más de 100.000 paquetes en el aeropuerto de Ezeiza.

"El usuario no tiene que hacer nada: compra y recibe en su casa. No tiene que ocuparse de ningún trámite en el medio, sobre todo en la Argentina que quizás tenés que hacer un trámite adicional o que te van a cobrar algo más o que lo tenés que ir a buscar, la realidad es que no. Todo eso está simplificado", dijo Roger Dimant, country manager de la Argentina.

El Gobierno especifica que las compras que se hacen en el exterior se pueden distribuir a través de Correo Argentino o por correo privado (courier). No obstante, la decisión de enviar por un medio u otro generalmente está sujeta a las condiciones del proveedor o lo acordado previamente con el comprador al momento de efectuar la transacción. Si el envío se hace a través de la empresa estatal, las compras no deben exceder los 20 kilos ni los US$3000, los productos deben ser para uso personal y se tiene que retirar en Aduana.

Mientras que para aquellas empresas o ecommerce que deciden utilizar el courier para simplificar la experiencia en el extranjero sin tanta burocracia, el peso puede ser de hasta 50 kios y también el servicio está sujeto a intervenciones que lo excluyen del régimen puerta a puerta o del régimen presencial.

La tienda virtual nació luego de que uno de sus fundadores, Colla, pensara en una forma de alivianar el peso y volumen de su valija durante sus viajes a Estados Unidos. Según cuentan los fundadores como una anécdota del inicio de la plataforma que hoy compite con Mercado Libre, siempre que iban al país sus familiares y los amigos pedían que les trajeran artículos o ropa que hacían lugar dentro del equipaje.

"Con el tiempo se fue creando una base muy fuerte en toda América Latina. En Uruguay es la segunda entre las mayores plataformas con tracción de operaciones, después de Mercado Libre. En la Argentina estamos entre los 15 primeros y vemos un gran potencial", contó Dimant.

Si bien por el momento solo se importan productos desde Estados Unidos, los fundadores trabajan en una apertura con China para ampliar la oferta de mercadería disponible dentro de la tienda virtual.

El producto más comprado y que se lleva todas las miradas de los argentinos que visitan la plataforma es el termo Stanley. "En la Argentina tenemos una fascinación por ese termo, pero la categoría estrella es todo lo que es tecnología, notebooks y tablets, principalmente. Dentro de tecnología hay un microsegmento que sería gaming, porque hay muchos equipos con ciertos componentes que quizás para alguien que es fanático del gaming se arma su propio set o accesorios que no consigue acá o que puede tener una buena diferencia de precio, entonces el gaming tiene bastante representación", contó.

Con la pandemia también se activaron otros hobbies y preocupaciones que se ven reflejados en los pedidos que tuvieron dentro del cross border ecommerce. Por ejemplo, uno de los productos que aterrizó en el país fue un equipo de minigolf que se usa en el baño, un toro mecánico para la pileta y purificadores de oxígeno para la casa, entre otros poco convencionales.

"Si se compran varios productos, por ejemplo, se paga un solo costo de envío para que el consumidor tenga una experiencia unificada de seguimiento. No importa si los productos son de distintas tiendas (eBay, Walmart o Amazon), los costos de envío se pagan por uno solo para que la importación sea una y te llegue un solo paquete", observó.

Los costos de envío dependen del producto, el volumen y el peso por kilo de la mercadería, ya que hay artículos que tienen más o menos impuestos que otros. En el caso de la tecnología paga porcentajes bajos sobre el valor real de los productos. Por ejemplo, si un producto cuesta $6530, el envío internacional sería de $582, con una tarifa de procesamiento de $750 y un costo por kilo de $1678. Pero aclararon que, antes de pagar, en la orden de check out aparece desglosado el importe que se cobra por cada ítem.

Desde la empresa también destacaron que todas las transacciones se realizan con tarjeta de crédito y en pesos. "El usuario le paga a Tiendamia y la empresa a los proveedores, por eso insistimos en que no tiene que hacer nada. Hay una gran variedad de empresas que se encargan de procesar los pagos en moneda local y sirven de intermediario entre la plataforma y el consumidor. Eventualmente, los procesadores nos permiten tener alguna promoción de cuotas sin interés", sintetizó.

La operatoria para traer artículos a la Argentina es similar a la del resto de los países de la región, donde hay un régimen simplificado, es decir, un courier o correo privado que se encarga de hacer todo el trámite en Aduana, pago de impuestos arancelarios, asignación y distribución de paquetes.

