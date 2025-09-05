Apertura en Bariloche: una nueva cadena hotelera desembarca en la Argentina

Choice Hotels International, uno de los gigantes globales de la hotelería con más de 7500 establecimientos en 46 países, concretó su desembarco en la Argentina con la inauguración del Radisson Blu Bariloche, un hotel cinco estrellas emplazado en el complejo Capitalinas, a orillas del lago Nahuel Huapi. El proyecto, que demandó una inversión de US$13 millones, representa la punta de lanza de un plan más ambicioso de Choice de acá a 2030.

“Queremos abrir entre cinco y diez hoteles en la Argentina en los próximos cinco años. Estamos muy avanzados en un proyecto en Santa Fe, cerca de Rosario, y sin dudas Buenos Aires es una prioridad. Antes de fin de año seguramente tendremos otra novedad para anunciar”, adelantó a LA NACION Ricardo Losada Revol, un ejecutivo salteño que está radicado en EE.UU. desde hace 25 años y que en 2023 asumió como general manager de la división internacional de Choice.

El hotel de Bariloche pertenece al grupo desarrollador cordobés Capitalinas, aunque Choice participó con parte de la inversión. El ejecutivo, de origen argentino, reconoció que su rol fue clave para explicar la coyuntura local dentro de la compañía. “Costó un poco vender una inversión en la Argentina, pero el hecho de que yo sea de acá ayuda. Miramos al país con una visión de largo plazo y vemos una oportunidad única de crecimiento”, sostuvo.

Entrevista a Ricardo Losada Aníbal Greco

Choice Hotels International, fundada hace más de 80 años, fue la primera cadena hotelera en implementar el sistema de franquicias en Estados Unidos. Actualmente gestiona 22 marcas que abarcan desde el segmento económico hasta el de alta gama, con una fuerte presencia en el segmento medio y en estadías extendidas.

“Nuestra propuesta de valor combina tres componentes: ayudamos a aumentar las ventas de los franquiciados, reducimos costos operativos y mejoramos la rentabilidad gracias a la tecnología. Fuimos la primera cadena hotelera con un sistema central de reservas en la nube y con una app propia en iOS. También desarrollamos nuestro propio PMS (Property Management System) en la nube, lo que nos permite operar de manera más eficiente”, explicó Losada Revol.

La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, compite a nivel global con grupos como Marriott, Hilton y Wyndham. En 2022 adquirió el portafolio de marcas Radisson para las Américas en una operación de más de US$600 millones.

En la región, Choice ya cuenta con 180 hoteles distribuidos en países como Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Colombia. “La Argentina siempre estuvo en el radar. El cambio en el contexto macroeconómico y la flexibilización de las restricciones cambiarias facilitaron finalmente nuestro desembarco”, señaló Losada Revol.