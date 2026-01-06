Arcos Dorados designó a Diego Paniagua como director general en la Argentina

Arcos Dorados -el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo- abrió el año con un cambio clave en su organigrama regional. El 1° de enero, Diego Paniagua asumió como director general de la operación argentina, en un movimiento que marca su regreso al país.

Licenciado en Ingeniería Comercial por la Universidad Abierta Interamericana, Paniagua inició su carrera en la empresa en 1993. Y construyó un recorrido ascendente que incluyó roles operativos en el interior del país -con base en Córdoba-, la Gerencia Nacional de Operaciones, la Dirección de Operaciones de la Argentina y, desde 2020, posiciones estratégicas en la División Sur de Latinoamérica.

En la última etapa lideró los negocios de Aruba, Curaçao y Trinidad y Tobago y, más recientemente, la filial de Uruguay.

“Volver a la Argentina, mi país, donde me formé y crecí dentro de la compañía, es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Arcos Dorados cuenta con un equipo de personas con un compromiso y una vocación de servicio excepcionales, y mi objetivo es seguir fortaleciendo nuestra cultura, la excelencia operativa y la experiencia de nuestros clientes, acompañando la evolución del negocio y los desafíos del contexto”, señaló.

En un mensaje publicado en sus redes, resumió así su nuevo capítulo profesional: “Regreso a la Argentina con el convencimiento de que los resultados sostenibles se logran con equipos sólidos, diversos, enfocados y sintonizados en una misma cultura; y también ilusionado de volver al lugar donde empezó todo, pero ahora con una responsabilidad aún mayor: impulsar a un equipo de personas talentosas y apasionadas que pavimentaron la ruta de consolidación de McDonald’s como uno de los restaurantes favoritos de los argentinos”.

Nuevo organigrama regional

Paniagua llega para reemplazar a Eduardo Lopardo Badano, quien había asumido la conducción local luego de una carrera en Molinos Río de la Plata. A finales del año pasado, salió de Arcos Dorados y asumió como CEO en Droguería del Sud.

En paralelo, Sergio García asume como director general en Uruguay. Se trata de otro ejecutivo con 30 años en la compañía y que desde 2024 ejercía como head de Digital Customer Experience en la Argentina.

Y Malika Coco-Viloin toma el liderazgo de la operación en Guayana Francesa. Asume la posición luego de nueve meses de preparación en la operación y más de 15 años de experiencia en diversas compañías.