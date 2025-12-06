Argenglob: la marca país en mutación

Sucedió el fin de semana pasado. La artista española Rosalía, en plan promocional, pasó un puñado de horas en la Argentina: fue a la Bombonera con el rapero Trueno, a la confitería bar notable Las Violetas con la escritora Mariana Enriquez, preparó empanadas de carne con el influencer Simón, subió al Obelisco… Casi en un tour de drop-on drop-off cultural, repasó los signos visibles de la “Argentina for export”. Pero algo está cambiando esa fisonomía: en el año de la muerte del Papa y de Franco Colapinto instalado en las butacas privilegiadas de la F1, la “marca argentina” entró en este 2025 en una mutación. “Argenglob” puede ser un modo de definirla: una relación con instituciones y fenómenos globales con una impronta idiosincrática.

Hoy mismo Leonel Messi y Rodrigo De Paul disputan la final de la MLS en Miami, convertida en una renovada meca de la argentinidad global, en la misma semana en que el país fue protagonista del sorteo del Mundial de Futbol que se jugará el año próximo en América del Norte. Mientras Colapinto corre en Dubai, acá mismo, en Palermo, mañana se disputa la final del Abierto de Polo, otro icono del deporte jet set mundial en el que la Argentina es una potencia. El mes pasado el presidente Milei y Lionel Messi, coincidieron con Donald Trump en el America Business Forum y unos días antes la Argentina fue sede del summit anual global del banco J.P. Morgan.

Cultura vibrante

Futbol, finanzas y arte. “Les sorprende mucho la arquitectura y lo vibrante de la cultura, sobre todo a los que llegan por primera vez, literalmente a lo que para ellos es el extremo del mundo”, explica Facundo Gómez Minujín, presidente de la filial argentina de ese poderoso banco global sobre la cumbre con los ejecutivos más destacados del planeta que se llevó a cabo en Buenos Aires. “También el contexto de un Presidente que habla su idioma, de superávit fiscal y control de la inflación“, explica el banquero que junto con la embajada argentina en los Estados Unidos impulsa la iniciativa Argentina Week, que incluye focos en minería e inteligencia artificial y búsqueda de inversiones.

Curiosamente, en esos días, la artista argentina Marta Minujín instalaba su Torre de Pisa de spaghetti en Recoleta y llevaba su obra a Madrid. Representante global y pionera del pop art, su visión es privilegiada sobre la mirada externa sobre las virtudes y el talento argentino. “Creo que nos falta osadía y apoyar la exportación de arte con riesgo, eso es lo que nos diferencia. Hay un talento único y la Argentina tiene un lugar por ganar a nivel mundial”, remarca Marta. ¿Arte y finanzas? En la charla evoca el canje de deuda externa por maíz que llevó adelante junto a Andy Warhol en los ’80. ¿Gastronomía? Hizo un vigente lobo marino hecho con envases de Havanna para inaugurar el Museo Mar.

Rosalía, Noel Gallagher y Dua Lipa, algunas de las celebridades internacionales que visitaron La Bombonera

Hay más: Espiritualidad católica, talentos destacados en deportes de equipo, autos, caballos, carne y vino. El ubicuo mate. Pero, ¿cuáles son los atributos actuales de la renovada marca país que hoy se proyectan al mundo?

La campaña reciente de Visit Argentina fue elocuente: paisajes únicos (Patagonia, Cataratas) pero también vino, música electrónica y deportes. Lleva por título en inglés “Freedom Lives here” y enfatiza en una idea canónica: el himno nacional insiste no una sino tres veces en el concepto de “libertad”. “Destaca que es un país libre y abierto. Vibrante. Con una naturaleza y una diversidad cultural que nos distinguen”, explica Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación. “Hay un interés creciente por nuestras experiencias segmentadas, más allá de la naturaleza, la gastronomía, el deporte y la cultura urbana”, asegura el funcionario.

Nuevo mapa

El éxito de los artistas Catriel & Paco Amoroso, desde la música y a partir de una grabación en el ciclo Tiny Desk de la radio pública de Estados Unidos, los puso en el centro del mapa: los temas que recorren en su último disco -la amistad, el síndrome del impostor y la relación conflictiva con la industria y el mercado- son una postal de nuestra idiosincrasia. También el éxito de la marca de yerba Cósmico, emprendimiento encarado por la ahora influencer Samantha Trottier, nacida en Dakota del Norte.

Ya no sorprende: esta semana la parrilla Don Julio fue consagrada entre los mejores restaurantes de América Latina en los premios 50 Best Restaurants pero también los usuarios de Tip Advisor eligieron el mes pasado a Fogón Asado como el mejor restaurante “Fine Dining” del mundo. Es usual encontrar a bodegas locales, con el enólogo Ale Vigil compitiendo y destacando en las mas altas calificaciones.

Esta semana la ciudad de Buenos Aires hizo valer sus virtudes para este época del año: jacarandas florecidos de violeta, cultura urbana y nocturna, destacan en un reel producido por Rodrigo Figueroa Reyes y dirigido por Pucho Mentasti. Allí también, la gastronomía se ganó un lugar junto a la arquitectura y las batallas callejeras de freestyle de la década pasada, hoy convertidas en verdaderos fenómenos masivos. Un mapa identitario en plena reconfiguración.