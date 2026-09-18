Armani vuelve a la Argentina después de 17 años

Armani vuelve a la Argentina. La firma italiana regresó al país después de 17 años, y se suma a la nómina de marcas internacionales que comienzan a operar en la plaza local.

La compañía cortó las cintas de su primera tienda en Unicenter, operado por Cencosud. Se trata de uno de los centros comerciales más elegidos por las marcas para instalar sus tiendas flagship o insignia, lo que lo impulsó este año a desplegar una mega obra de expansión. Recientemente, el shopping incorporó nombres como Boss, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Skechers, Miniso e Indian.

El grupo italiano desembarcó con un espacio exclusivo de Armani Exchange, una línea de moda creada para interpretar un estilo más urbano, dinámico y contemporáneo. Fundada en 1991, representa una visión accesible y global de la moda dentro del universo de Giorgio Armani, que incluye también las etiquetas Giorgio Armani y Emporio Armani.

La operación local está a cargo de Grupo Tucci, creado en la década de 1990 por César y Gabriela Tucci

La operación local está a cargo de Grupo Tucci, creado en la década de 1990 por César y Gabriela Tucci , y dedicado al diseño, fabricación y comercialización de indumentaria femenina y accesorios. La firma compite en el mercado local con su marca propia y cuenta con una red de alrededor de 25 locales.

Una nueva apuesta

El desembarco de Armani marca el regreso de la marca al mercado argentino después de una salida que estuvo directamente vinculada con las dificultades para importar. En 2009, Emporio Armani anunció el cierre de su único local en Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Alvear, donde también funcionaba el Armani Caffè.

En aquel momento, la licencia de la marca estaba en manos de Clothing Brands, compañía controlada por el fondo de inversión The Exxel Group. Rodolfo Gotlib, entonces director general de la empresa, explicó que la decisión formaba parte de una reorganización del negocio, en la que se buscaba darle mayor prioridad a la producción nacional.

“Estamos dentro de un proceso de reorganización de nuestro negocio, dándole mayor prioridad a la producción nacional. En el último tiempo se hizo cada vez más difícil importar ropa por las trabas al ingreso de productos desde el exterior, y el problema que tenemos con Emporio Armani es que la licencia no nos permite la fabricación local”, explicó Gotlib.

Armani se había retirado de la Argentina en 2009, por las dificultades para importar

Según la compañía, la salida de Emporio Armani no se explicaba por una caída de las ventas. “La marca Armani no viene perdiendo terreno en el país y de hecho su salida del mercado local no se explica por una baja en las ventas, sino por la estrategia de enfocarnos en la producción nacional y el desarrollo del resto de nuestro portafolio de marcas”, explicó Gotlib.

Emporio Armani había llegado al país en octubre de 2001, apenas un par de meses antes de la implementación del corralito. Y había sorteado con éxito la crisis de 2002, dejando en claro que el público al que apunta la marca no se ve tan afectado por los vaivenes de la economía.

En ese entonces, el futuro de Armani Exchange -que tenía tres locales propios en los shoppings Unicenter, Patio Bullrich y Paseo Alcorta- también estaba en discusión. “El Gobierno quiere darle mayor impulso a la fabricación local y nosotros estamos haciendo esfuerzos en el mismo sentido. En el caso de Armani Exchange, estamos negociando para que nos dejen fabricar en el país, y la continuidad de la marca va a depender de esta posibilidad”, reconoció Gotlib en ese entonces.

No obstante, meses después, Armani Exchange también cerró sus locales y abandonó el mercado argentino.