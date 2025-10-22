Así se construye el oleoducto que marcará el futuro energético del país

TRELEW.-En medio de los paisajes áridos y ventosos de la Patagonia, una línea metálica de 437 kilómetros comienza a trazar una nueva ruta energética para la Argentina. Se trata del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras de infraestructura privada más grandes de las últimas cinco décadas, ejecutada por Unión Transitoria de Empresas (UTE), un consorcio conformado por el grupo Techint -en manos de Paolo Rocca- y la constructora Sacde -propiedad de Marcelo Mindlin-.

La traza se extiende en la provincia de Río Negro, desde la localidad de Allen hasta la de Punta Colorada, sobre la costa atlántica. Y según precisaron, permitirá transportar hasta 550.000 barriles de petróleo por día hacia 2027, abriendo la puerta a exportaciones por más de US$15.000 millones anuales a precios actuales.

Mindlin: “Este es el oleoducto más grande que se hizo en la historia argentina"

“Este es el oleoducto más grande que se hizo en la historia argentina, en capacidad de transporte. Genera las condiciones para que las petroleras puedan producir sin limitaciones . La única restricción que quedaba era cómo sacar el petróleo”, explicó Damián Mindlin, presidente de Sacde.

Una tarea de detalle y coordinación

La magnitud de la obra impone desafíos que van más allá de la técnica. La traza recorre cerca de 400 kilómetros por zonas inhóspitas, con fuertes vientos constantes y escasa infraestructura. Además, incluye 76 cruces especiales -entre rutas, ríos secos y quebradas-, donde se emplean técnicas específicas.

“La complejidad consiste en administrar la logística de la obra. Tenemos muchas personas trabajando, lejos de los pueblos y de las ciudades, a quienes debemos alimentar, trasladar y cuidarla”, señaló Pablo Brottier, director ejecutivo de Sacde. Actualmente, más de 1500 personas trabajan en el proyecto, distribuidas entre tres campamentos operativos, y tres obradores principales, donde se concentran los talleres, almacenes y oficinas administrativas.

Para Ricardo Unzner, deputy project manager, el secreto radica en la tarea de coordinación , que incluye una serie de fases continuadas: la apertura de la pista, la zanja, la doble soldadura -la unión de dos caños en los campamentos-, el “desfile militar” -la disposición de los caños a un costado de la traza-, la soldadura, el recubrimiento y el tapado. “Si uno se detiene, se detienen todos”, remarcó.

Unzner: “Si uno se detiene, se detienen todos”

Apoyados en esta logística, desde las compañías aseguraron que ya rompieron récords históricos de productividad en Latinoamérica. Con tecnología de soldadura automática -robots importados desde Estados Unidos, operados por técnicos turcos especializados-, el equipo logró 175 soldaduras en un solo día, lo que equivale a más de 4 kilómetros de ducto. Cuando empezó, hacía entre 60 y 80 soldaduras diarias, mientras que hoy el promedio supera las 140.

Cada soldadura une caños de 24 metros de longitud y 30 pulgadas de diámetro. “No tuvimos una sola reparación en 100 kilómetros. Eso refleja la curva de aprendizaje; nos vamos especializando cada vez más y logramos una productividad inédita para la Argentina”, señaló Mindlin.

Las cuadrillas trabajan 28 días corridos y descansan siete, en jornadas diurnas de ocho o nueve horas. De acuerdo a los empresarios, el grupo de soldadura es el mismo que debutó en el Gasoducto Néstor Kirchner -hoy Perito Moreno- y pasó de obra en obra, continuidad que fue clave para su calibración y la optimización de tiempos muertos. “Cada segundo cuenta”, enfatizó.

Brottier: “La soldadura presenta un avance del 90%"

En tanto, Brottier precisó: “La soldadura presenta un avance del 90%. Ya desactivamos las etapas de pista, desfile, zanja, planta doble junta, y la próxima en desactivar es la de soldadura, prevista para los primeros días de noviembre. El avance ponderado de las obras es del 70% y prevemos alcanzar el 100% en marzo: detrás de la soldadura le siguen tapada, prueba hidráulica y obras especiales. Nuestro contrato para la construcción fue de US$600 millones. A nivel general, el avance de VMOS es del 30%”.

Impacto económico y exportador

Con una inversión total aproximada de US$3000 millones, que permitió su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto es desarrollado por VMOS, una sociedad homónima conformada por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol, Shell Argentina y GyP.

El oleoducto incluye también dos estaciones de bombeo -a cargo de AESA, una empresa subsidiaria de YPF, y de la neuquina Oilfield Production Service (OPS), respectivamente-, que permitirán transportar 180.000 barriles diarios en la primera etapa, a finales de 2026. Con la puesta en marcha de una tercera, se prevé escalar a los 550.000 al año siguiente. Y una cuarta habilitaría su capacidad máxima, de 700.000.

A su vez, el diseño contempla también la construcción de una terminal costera de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques -cada uno del tamaño de una cancha de fútbol- y almacenaje en Punta Colorada, Río Negro. La instalación está a cargo de la española Técnicas Reunidas, empresa que en la Argentina construyó la refinería de Luján de Cuyo (Mendoza) de YPF.

El equipo logró el récord de 175 soldaduras en un día, equivalente a más de 4 kilómetros de ducto

“Impulsamos este proyecto con el objetivo de ampliar la capacidad de evacuación y exportación de crudo, fortaleciendo y poniendo en valor los recursos de Vaca Muerta, asegurando su competitividad en los mercados internacionales. El oleoducto Vaca Muerta Sur representa sin dudas una apuesta estratégica para el futuro energético de la Argentina”, señaló Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente del directorio de VMOS.

Por su parte, Alejo Calcagno, director del Área Sur de Techint Ingeniería y Construcción, destacó el impacto regional: “Este tipo de obras generan un fuerte efecto multiplicador en cada una de las regiones por donde pasa la traza del ducto. La contratación de proveedores y servicios locales impulsa el desarrollo de las comunidades, al mismo tiempo que fortalece a la industria energética nacional”.