Audemars Piguet abre su primera boutique en la Argentina

La casa suiza de relojes de lujo Audemars Piguet inauguró su primera boutique en la Argentina y marcó un nuevo paso en su expansión latinoamericana.

Ubicada en Puerto Madero, la tienda opera de la mano de su socio local Eve Joyería - representante oficial de la marca desde hace 20 años-. La propuesta combina un área de ventas y un espacio que replica la experiencia más inmersiva de las denominadas AP Houses, el concepto global que la marca introdujo en los últimos años para reforzar el vínculo personalizado con sus clientes.

La apertura llega tras más de tres años de planificación. Pero puertas adentro, hay un mensaje que buscan subrayar: no responde a una coyuntura, sino a una relación de largo plazo con los clientes.

“Cuando estamos en un lugar, nos quedamos mucho tiempo. No venimos por el presente ni por la política. Siempre se trató de encontrar la ubicación ideal. La apertura fue una evolución de la relación que hemos tenido con ellos durante los últimos 20 años. Y puedo asegurarles que seguiremos aquí por los próximos 20”, afirmó Louis Gabriel Fichet, CEO de AP Americas, en diálogo con LA NACION.

Fichet- quien visitó Buenos Aires por primera vez- destacó su entusiasmo por el país: Tras reunirse con sus socios comerciales, salió hoy a las 8 de la mañana para recorrer la ciudad. “Disfruto de la gente, del ambiente. Es como sentirnos en casa”, aseguró. Su vínculo con el país es diario: en su oficina en Nueva York tiene dos camisetas firmadas por Messi.

La tienda de Buenos Aires se suma a la exclusiva red que Audemars Piguet tiene en América Latina. Esta incluye una boutique en Santiago de Chile -inaugurada esta semana-, y otra en Monterrey, México. Y a estas se suma una AP House, inaugurada en Ciudad de México en 2024.

La marca, fundada en 1875 por las familias fundadoras Audemars y Piguet, produce apenas 55.000 relojes al año a nivel global, “Somos una empresa familiar y pequeña. El fundador sigue siendo el accionista mayoritario. Para nosotros, lo más importante es conocer a nuestros clientes”, sostuvo Fichet.

La apertura llega en un contexto favorable, que las casas relojeras suizas siguen de cerca. Por un lado, la reciente reforma laboral, que contempló la eliminación del impuesto interno que grava bienes suntuarios y otros productos considerados de lujo. Por el otro, el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA -bloque del que participa Suiza-, en proceso de ratificación, que elimina una serie de aranceles a las exportaciones suizas,