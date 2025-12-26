Autorizan a Latam a realizar vuelos domésticos en el país

El Gobierno habilitó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar vuelos domésticos e internacionales en el el país. Así lo dispuso la disposición 46/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, que confirma el permiso para nuevas operaciones a la compañía de bandera chilena.

La autorización, explicaron en la Secretaría de Transporte, se dio en el marco de los “acuerdos bilaterales vigentes” entre ambos países, y habilita a la firma a “explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga”.

Este permiso fue otorgado tras una iniciativa de Latam, aunque desde la compañía indicaron a LA NACION que, “en lo inmediato” no tienen intenciones de ampliar su actividad local. “La solicitud aprobada, si bien otorga la habilitación regulatoria general para posibles nuevas rutas futuras, no implica la intención de iniciar vuelos de inmediato en ninguna ruta específica”, aseguraron en la empresa.

Latam supo ser uno de los principales actores del segmento de los vuelos de cabotaje en el país. Se mantuvo en actividad por 15 años, pero durante los años kirchneristas fue blanco de medidas regulatorias, conflictos sindicales y boicots de firmas como Intercargo. Finalmente, en 2020 anunció formalmente el fin de sus vuelos de cabotaje y el cierre de su operación local, que empleaba a 1700 personas.

De todas maneras, desde Latam plantearon que este permiso otorgado “establece un marco más ágil ante futuras solicitudes” que sí podrían implicar mayor actividad de la empresa en el país. De hecho, la disposición 47/2025, también publicada hoy, autoriza formalmente a la empresa a operar la ruta Santiago de Chile - Buenos Aires - Rio de Janeiro (Brasil).

La norma, que también fue incluida hoy en el Boletín Oficial, habilita a la compañía a “explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada” en las tres ciudades. Más allá de la habilitación formal, la empresa ya estaba operando en este servicio.

Los detalles de la autorización a Latam

El permiso otorgado hoy por la Secretaría de Transporte otorga a la compañía de origen chileno los “derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire”, un parámetro técnico del sector que permite a las aerolíneas a operar vuelos de cabotaje sin limitaciones de rutas o frecuencias.

En el Gobierno justificaron la medida al explicar que esta decisión “fomenta la competencia” y permite una “liberalización del mercado aéreo”.

“Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país”, agregaron desde Transporte, en un comunicado.

De corto plazo, sin embargo, fuentes de la compañía plantearon que no hay prevista una expansión de la operación de Latam en el mercado doméstico local, en el que hoy operan fundamentalmente Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi.

De momento, Latam opera vuelos internacionales en el país con rutas desde Buenos Aires (Río de Janeiro, San Pablo, Santiago, Lima y Miami), Mendoza (San Pablo, Santiago y Lima), Córdoba (San Pablo, Santiago y Lima), Salta (Lima), Rosario (San Pablo y Lima) y Tucumán (Lima). Además, opera vuelos estacionales desde Bariloche a San Pablo y su ruta mensual desde Río Gallegos a Malvinas.