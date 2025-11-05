Banco Ciudad incorporó a Bruno Folino como gerente general

Banco Ciudad designó un nuevo gerente general. Se trata de Bruno Folino, quien llegó a la entidad presidida por Guillermo Laje luego de más de tres décadas en el sector financiero privado. Reemplaza a Gustavo Cardoni, quien llevaba la posición desde hacía una década.

“Una nueva etapa de mi vida profesional comenzó con mi incorporación como gerente general de Banco Ciudad. Tengo el honor y el gran desafío de incorporarme a la banca pública, en particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal distrito económico y financiero de la Argentina, con todo lo que eso implica”, señaló Folino en su cuenta de LinkedIn.

Y a la hora de analizar su propósito, precisó: “Por un lado, contribuir a su propósito de impactar en sus clientes y vecinos; y al mismo tiempo gestionar una institución de forma eficiente, moderna y dinámica que se adapte a las transformaciones del país y de la industria, siendo una herramienta para el desarrollo y el crecimiento tanto de personas como de pymes, emprendedores y empresas”.

Gustavo Cardoni era gerente general de Banco Ciudad desde 2016 Telam

Graduado de contador público en la Universidad de Buenos Aires, Folino inició su carrera en el área de impuestos de la consultora internacional PwC. Posteriormente, tuvo un breve paso por el Banco Patagonia y en 1997 ingresó a Banco Galicia, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria.

Allí ocupó distintos cargos gerenciales, como los de Chief Financial Officer y Chief Risk Officer, y en 2024 lideró la integración de HSBC Argentina tras la adquisición por parte del grupo financiero local . Este año, además, asumió la posición de gerente general del banco de transición Galicia Más, disuelto en junio cuando concluyó la fusión.

“Galicia es una organización en la que encontré un grupo de personas con valores y propósitos compartidos, donde pude crecer, desarrollarme profesionalmente y contar siempre con una hoja en blanco que me permitiera ‘dibujar’”, enfatizó en LinkedIn, al despedirse de la entidad luego de 29 años.

Cambio de mando

En Banco Ciudad, Bruno Folino toma la posta de Gustavo Cardoni . El ejecutivo, que había asumido la posición en 2016, sale ahora de la entidad por motivos de jubilación.

Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, ingresó al Citibank en 1989, donde durante 15 años ocupó diversos cargos gerenciales, con base en Perú y en Colombia. En 2004 cofundó una consultora especializada en financiamiento al consumo, y en el 2006 fue nombrado gerente del Área de Control y Gestión de Banco Comafi. Luego tuvo también un paso por Calyx Agro, compañía desarrollada por Louis Dreyfus Commodities.