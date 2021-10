Cambios en el Gobierno: Con la salida de Paula Español, Kicillof pierde a su principal funcionaria en el Gabinete

Tras su salida del Gabinete, la exsecretaria de Comercio Paula Español seguirá trabajando en el Gobierno. La funcionaria que acaba de ser reemplazada por Roberto Feletti se sumará al Ministerio del Interior que conduce Eduardo Wado de Pedro. Español estará a cargo de la coordinación de un área que buscará “sinergias entre producción y valor agregado con una mirada territorial”, según precisó un comunicado que acaba de lanzar el equipo de prensa de Español.

Más allá de lo inesperado del día -un sábado en medio de un feriado extra large-, la salida de Español de la Secretaría de Comercio no sorprendió a los empresarios del sector. En las reuniones que mantuvo en las últimas semanas, la ahora exsecretaría de Comercio no se cuidó de hacer mención expresa a las diferencias que tenía con su inmediato superior, el ministro de la Producción, Matías Kulfas. “La relación entre los dos venía muy deteriorada pero después de la renuncia que presentó Paula junto con Wado de Pedro había llegado a un punto de no retorno con Kulfas”, explicó a LA NACION un empresario que tenía contacto prácticamente diario con Español.

En el breve comunicado que se dió a conocer hace unos minutos, Español hizo un repaso de los dos años que estuvo al frente de la Secretaría de Comercio y destacó como hitos de su gestión “la potencialización del programa Ahora 12″, los nuevos planes de compras en 24 y 30 cuotas, la creación del plan Súper Cerca (una canasta para los comercios chinos) y el relanzamiento de Precios Cuidados. Este último programa, a su vez, dio algunas señales de los problemas de gestión de Español. En teoría, el programa ya debía haberse renovado, pero el anuncio se venía demorando debido a las complicaciones en las negociaciones entre el gobierno y las principales empresas de alimentos y bienes de consumo masivo. Según fuentes oficiales, la renovación está trabada por tres productos clave de la canasta de consumo: yerba, harina y leche.

Golpe a Kicillof

Con la salida de Español, Axel Kicillof pierde a la que era su principal funcionaria en el Gobierno nacional. La flamante miembro del equipo de De Pedro ingresó a la administración pública de la mano de Iván Heyn, quien junto a Kicillof era otro de los referentes de Tontos pero no Tanto (TNT), la agrupación universitaria que en 2001 le quitó a Franja Morada el liderazgo juvenil en la UBA.

Durante la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía, Español ocupó la Secretaría de Comercio Exterior, encargada de la supervisión de las estratégicas licencias de importación, y con el regreso del kirchnerismo al poder, en 2019, fue designada al frente de la Secretaría de Comercio Interior, el organismo que debe velar por los precios en el mercado interno.

En estos casi dos años de gestión sus resultados en materia de control de la inflación dejaron mucho que desear. Después de un 2020 con una baja sensible del índice de inflación -como producto del impacto de la pandemia en la actividad económica-, durante este año la suba en los precios volvió al mismo nivel que se había registrado durante el último tiempo del macrismo.

Frente a las críticas por las subas de precios, Español siempre se defendió con el argumento de que la tarea de controlar a la inflación no se puede llevar adelante desde una Secretaría de Comercio sino que implica un trabajo más coordinado que depende del Ministerio de Economía.

Preocupación privada

La salida de Español fue recibida por los empresarios del sector con una combinación de noticia que se daba por descontada y cierto temor por lo que vendrá. “Más allá de las diferencias que tuvimos, con Paula se podía hablar y lo que viene es peor. Feletti va a llegar pateando cabezas de los empresarios”, explicó un empresario de consumo masivo.

Desde los supermercados también destacaron la buena relación que existía con Español, aunque señalaron que su gestión ya mostraba algunas señales de desgaste. “La pelea con Kulfas estaba al rojo vivo y Paula había quedado un poco golpeada por la salida de su mano derecha, Laura Goldberg, de hace unos meses”, explicó un ejecutivo del sector.