Carta a mi yo del futuro

¿Alguno hizo alguna vez el ejercicio de imaginarse así mismo en 20 años? ¿Y en 35? Algunas personas tienen un sentido vívido de su “yo del futuro” y lo sienten muy cercano a su identidad actual. A muchas otras, nos cuesta más imaginarnos dentro de un par de décadas como una continuación de la persona que somos hoy. Hice el ejercicio: me resultó incómodo y un tanto borroso. Vale pena intentarlo, dada la vasta evidencia que demuestra que cuanto más cercanos y conectados nos sintamos con ese “yo futuro”, mejor bienestar general (salud, finanzas, realización) podremos generar(nos) para esa persona que seremos en 2045 y más allá.

Quienes tienen presente sus años por venir, tienden a ser más responsables con sus finanzas y mejores en su trato hacia los demás y tienen una tendencia a actuar para que la vida sea más “fácil” en general en el futuro. Por el contrario, los menos conectados o conscientes de esto, tienden a ser menos responsables en sus comportamientos, como si su yo del futuro fuera otra persona que tiene poca conexión con su identidad y se preocupan menos por las consecuencias a largo plazo de sus actos. Hal Hershfield, investigador en psicología de toma de decisiones de la Universidad de California, le dedicó a esto más de 20 años a entender este comportamiento. En su libro Your Future Self explica que la gran “desconexión” que tenemos con nuestro yo futuro, explica muchas conductas humanas irracionales existentes, incluida nuestra resistencia a ahorrar algo de dinero para nuestra jubilación laboral (la imposibilidad de hacerlo en nuestro país para la mayoría de la población es un tema aparte). En sus experimentos demuestra como la conciencia o no de nuestra identidad futura determina si ahorramos o no, si hacemos ejercicio o si somos morales con nuestras decisiones. A más conexión, mejores hábitos y decisiones. A menos, búsqueda de gratificación instantánea y menos conciencia de los otros.

¿Cómo podemos aumentar nuestra conexión con nuestros yo mayores? Hershfield testeó dos métodos. En uno, los participantes entraron a un ambiente de realidad virtual donde podían interactuar con un avatar de ellos mismos a los 70 años. Como consecuencia reportaron sentir una mayor conexión y fueron más responsables en su toma de decisiones. Existen apps como FaceApp para proyectarnos hacia adelante (cuando salió esa app no me animé a hacerlo, confieso). Sin necesidad de recurrir a tanta tecnología, el investigador recomienda escribirnos una carta para nosotros mismos (lo hice en la primaria y también en un ejercicio laboral en la página futureme.org en la que podés escribirte una carta y recibirla muchos años después. Sus estudios demostraron que quienes escribieron la carta aumentaron el tiempo de ejercicio físico las semanas siguientes. Solo evocar a nuestro yo del futuro nos genera un compromiso mayor.