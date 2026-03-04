Ualá cerró una ronda de inversión de US$195 millones

En un año que empezó con muchas novedades en el ecosistema fintech regional, un banco digital argentino se sumó a la ola de noticias. Ualá acaba de anunciar el cierre de una ronda de financiamiento por US$195 millones, liderada por Allianz X.

La inversión lleva la valuación de la compañía a US$3200 millones, para una empresa que actualmente atiende a más de 11 millones de clientes en la Argentina, México y Colombia, y opera con licencias bancarias en todos sus mercados.

El nuevo capital, que vino de la mano de Allianz X (el brazo de inversiones estratégicas del Grupo Allianz), pero también de inversores nuevos y existentes como Stone Ridge Holdings Group, Tencent, TABLE Holdings, L.P., Soros Fund Management LLC y D1 Capital Partners, permitirá acelerar el crecimiento de Ualá y expandir su ecosistema financiero en América Latina. “El proyecto nació en la Argentina, pero contamos con oficinas y operaciones en el exterior y seguimos creciendo internacionalmente”, apuntó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

“América Latina sigue siendo una de las regiones menos invertidas del mundo y, sin embargo, la demanda de servicios financieros es enorme, con abundante talento y ambición para acompañarla”, agregó Barbieri.

Ualá es una compañía tecnológica que ofrece una experiencia bancaria 100% digital que incluye tarjetas de débito y crédito, préstamos, inversiones, seguros y adquirencia para comercios. Fundada en 2017, de la mano de Pierpaolo Barbieri, lleva más de 9,2 millones de préstamos otorgados y más de 7,5 millones de clientes en la Argentina (casi uno de cada cinco adultos en el país tiene una cuenta en Ualá, explicaron desde la compañía), y en México cuenta con un aumento mensual del 7% en clientes activos desde que la empresa obtuvo su licencia bancaria.

La firma empezó el 2026 con varias novedades, entre las que se encuentran su nueva ronda de inversión ya mencionada, pero también el ingreso al mercado del insurtech, nuevamente con el apoyo de Allianz. Se trata del lanzamiento de seguros de vida y accidentes personales 100% digitales dentro de la app, sin intermediarios, lo que generó más de 300.000 cotizaciones en pocas semanas. Recientemente, también incorporaron UaláScore, su motor propietario de scoring crediticio basado en inteligencia artificial, que utiliza datos sociodemográficos, transaccionales y de comportamiento para brindar soluciones financieras personalizadas.

“La próxima ola de servicios financieros se construirá en torno a ecosistemas digitales que combinan banca y seguros. Estamos convencidos de que en el futuro los seguros no se venderán, sino que estarán integrados en las experiencias financieras cotidianas”, apuntó Nazim Cetin, CEO de Allianz X, y agregó: “América Latina ofrece una combinación única de escala, impulso digital y un significativo nivel de subaseguramiento”.

Dos años atrás, en 2024, Ualá había cerrado su ronda de financiamiento Serie E, que alcanzó los US$366 millones. En ese entonces, marcaba un punto de inflexión en su crecimiento y consolidaba a Allianz como socio clave de largo plazo.

Un 2026 con movimiento

Ualá no es el único jugador del ecosistema fintech con anuncios en este año que recién comienza: Visa, compañía líder global en pagos digitales, dio a conocer hace pocas semanas un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay. Aunque la empresa no informó el monto de la operación, se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2026.

Según informó la agencia Reuters, se trata de un movimiento a través del cual Visa busca acelerar la adopción de nuevas tecnologías como tokenización, autenticación biométrica y las herramientas inteligentes de riesgo para consumidores y empresas en todo el país.

Otros jugadores, como la plataforma Humand también anunciaron el cierre de una ronda de inversión Serie A, en la que levantaron US$66 millones, que desde Nasdaq calificaron como la más grande en su categoría en América Latina. La plataforma, fundada por los argentinos Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, busca acelerar su expansión en el segmento de las HR Tech.

Al hablar de las perspectivas para este año en relación al crecimiento de Ualá, Barbieri explicó que su foco está en ofrecer mejores servicios y también en buscar nuevos clientes: “Nuestro mercado más grande es la Argentina, donde seguimos lanzando nuevos servicios, pero también buscamos nuevos clientes afuera”.