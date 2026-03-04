Fate: incidentes durante una protesta y el Gobierno extendió la conciliación obligatoria

El conflicto por el cierre de la planta de neumáticos Fate sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión frente a la sede de la Secretaría de Trabajo. En medio de una movilización de trabajadores y organizaciones sindicales, y sin acuerdo pese a la extensión de la conciliación obligatoria que decidió el Gobierno, se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad que derivaron en un operativo policial y dejaron como saldo un efectivo herido.

La manifestación se desarrolló en las inmediaciones de la sede laboral ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, mientras dentro del organismo se realizaba una audiencia entre representantes del Gobierno, la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Según informó el Ministerio de Capital Humano, los disturbios se produjeron cuando un grupo de manifestantes intentó obstaculizar el ingreso y egreso al edificio, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad para despejar la zona.

Según el comunicado oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello, la movilización derivó en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y efectivos policiales. El operativo desplegado en el lugar buscó restablecer la circulación y garantizar el funcionamiento normal en la dependencia. Como consecuencia de los incidentes, un policía resultó herido.

Alejandro Crespo (SUTNA) protesta junto a los trabajadores de Fate junto a otras organizaciones sociales marcharon a la Secretaría de Trabajo en Alem 650 y la policía los desalojó Tadeo Bourbon

Mientras se desarrollaban los hechos en la calle, la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo avanzó sin resultados concretos. El encuentro comenzó a las 11 y concluyó media hora después sin que las partes lograran acercar posiciones sobre el futuro de la planta ubicada en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Tras la audiencia, el Gobierno confirmó que la conciliación obligatoria continuará vigente hasta el 11 de marzo, lo que implica que seguirán abiertas las instancias de negociación entre la empresa y el sindicato en los próximos días. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que habrá nuevas audiencias cuyas fechas serán comunicadas a las partes.

El secretario general del Sutna, Alejandro Crespo, afirmó que los trabajadores fueron “emboscados” cuando se encontraban concentrados frente a la Secretaría de Trabajo junto a dirigentes sindicales, diputados y familiares. El dirigente sindical sostuvo además que el cierre de la planta no responde a una crisis financiera de la empresa y acusó a la compañía de incumplir el compromiso de no realizar despidos asumido en un acuerdo firmado en 2025 ante la autoridad laboral. También insistió en que Fate cumple un rol estratégico en el sector, al ser la única productora local de neumáticos radiales para camiones y ómnibus.

El conflicto se originó el 18 de febrero, cuando la compañía controlada por Javier Madanes Quintanilla anunció el cierre de la planta y el despido de más de 900 trabajadores. A partir de esa decisión se desató una escalada de protestas del Sutna, que reclama la reapertura de la fábrica y la reincorporación de todo el personal.

En las audiencias realizadas hasta ahora no hubo avances sustantivos. La empresa sostiene que no están dadas las condiciones operativas y de seguridad para retomar la producción y denuncia que las instalaciones se encuentran ocupadas por trabajadores, lo que —según su postura— impide verificar el estado de la planta. El sindicato, en cambio, rechaza esa caracterización y acusa a la compañía de incumplir compromisos asumidos previamente ante la autoridad laboral.

En paralelo a las negociaciones, el gremio profundizó su plan de protesta y convocó a un paro de 24 horas en todo el sector del neumático. La medida alcanzó también a las plantas de otras empresas del rubro, en un intento de ampliar la presión sindical mientras continúa la discusión sobre el futuro de Fate.