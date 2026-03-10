Cinco startups argentinas competirán en South Summit Brazil
El encuentro, que se realizarará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, congregará a 53 firmas finalistas de 15 países; Crofabiotech, Motivia, Alkemio, WeCircular y Unibaio representarán a la Argentina
- 3 minutos de lectura'
La edición 2026 de South Summit Brazil, que se realizará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, vuelve a poner a la región en el centro del mapa global de la innovación. El encuentro incluye una agenda de conferencias y una competencia de startups, que congregará a 53 firmas finalistas de 15 países, entre ellas cinco argentinas -número que posiciona al país como el segundo con mayor representación, después de Brasil-.
La competencia recibió más de 2000 postulaciones y destaca proyectos con alto potencial de escalabilidad, innovación y capacidad de impacto. Cerca del 80% de las finalistas provienen del continente americano.
Las finalistas de la Argentina son:
- Crofabiotech: una firma biotecnológica enfocada en tecnologías de edición genética y terapias avanzadas para abordar el deterioro funcional de órganos y enfermedades complejas.
- Motivia: una plataforma digital de bienestar corporativo y motivación laboral que ayuda a las organizaciones a mejorar el desempeño, la salud mental y el compromiso de sus colaboradores.
- Alkemio: una empresa de tecnología minera que desarrolla sistemas modulares y de bajo impacto ambiental para la separación y refinamiento de tierras raras y minerales críticos.
- WeCircular: una startup de materiales sostenibles que desarrolla alternativas naturalmente degradables para reemplazar plásticos de un solo uso.
- Unibaio: una empresa de química verde que desarrolla micropartículas basadas en polímeros naturales para mejorar la eficiencia de agroinsumos.
Una competencia cada vez más global
Coorganizado por IE University y el Gobierno de Río Grande do Sul, el evento nació cinco años atrás con foco regional. No obstante, esta edición marca un salto internacional: más del 20% de las startups finalistas provienen de Europa y Asia, con proyectos de España, Francia, Turquía, Israel, Canadá e India.
“Este aumento refleja el interés de los ecosistemas emprendedores internacionales por establecerse y crecer en Latinoamérica, atraídos por las oportunidades de negocio y la creciente madurez del mercado regional”, señalaron desde la organización.
South Summit evaluó los proyectos según cinco dimensiones: innovación, escalabilidad, sostenibilidad, calidad del equipo fundador y atractivo para inversores. Las startups competirán por los premios a Ganadora Global, Más Escalable, Mejor Equipo, Más Disruptiva y Más Sostenible.
Para la organización, los 53 proyectos seleccionados ofrecerán una radiografía del estado del ecosistema emprendedor: 26 están en fase de expansión, 17 ya registran tracción comercial, cinco son compañías consolidadas y cinco se encuentran en etapa temprana, con prototipos o MVPs en desarrollo. Las verticales más representadas son: Digital & Tech Solutions; Enterprise; Health; Industry 5.0; y Sustainability & Climate Tech.
Este año, el lema del evento será “Human by Design”, una consigna que busca poner a las personas en el centro de la innovación. La agenda combinará tecnología, negocios y sostenibilidad con un hilo conductor: diseñar soluciones con impacto humano real.
