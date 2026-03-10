LA NACION

Cinco startups argentinas competirán en South Summit Brazil

El encuentro, que se realizarará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, congregará a 53 firmas finalistas de 15 países; Crofabiotech, Motivia, Alkemio, WeCircular y Unibaio representarán a la Argentina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
South Summit Brazil se realizará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre
South Summit Brazil se realizará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre

La edición 2026 de South Summit Brazil, que se realizará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre, vuelve a poner a la región en el centro del mapa global de la innovación. El encuentro incluye una agenda de conferencias y una competencia de startups, que congregará a 53 firmas finalistas de 15 países, entre ellas cinco argentinas -número que posiciona al país como el segundo con mayor representación, después de Brasil-.

La competencia recibió más de 2000 postulaciones y destaca proyectos con alto potencial de escalabilidad, innovación y capacidad de impacto. Cerca del 80% de las finalistas provienen del continente americano.

La razón por la cual las startups latinoamericanas se llevan la atención de los fondos de capital de riesgo

Las finalistas de la Argentina son:

  • Crofabiotech: una firma biotecnológica enfocada en tecnologías de edición genética y terapias avanzadas para abordar el deterioro funcional de órganos y enfermedades complejas.
  • Motivia: una plataforma digital de bienestar corporativo y motivación laboral que ayuda a las organizaciones a mejorar el desempeño, la salud mental y el compromiso de sus colaboradores.
  • Alkemio: una empresa de tecnología minera que desarrolla sistemas modulares y de bajo impacto ambiental para la separación y refinamiento de tierras raras y minerales críticos.
  • WeCircular: una startup de materiales sostenibles que desarrolla alternativas naturalmente degradables para reemplazar plásticos de un solo uso.
  • Unibaio: una empresa de química verde que desarrolla micropartículas basadas en polímeros naturales para mejorar la eficiencia de agroinsumos.

Una competencia cada vez más global

Coorganizado por IE University y el Gobierno de Río Grande do Sul, el evento nació cinco años atrás con foco regional. No obstante, esta edición marca un salto internacional: más del 20% de las startups finalistas provienen de Europa y Asia, con proyectos de España, Francia, Turquía, Israel, Canadá e India.

La competencia de startups reunirá a 53 firmas finalistas, cinco de las cuales son argentinas
La competencia de startups reunirá a 53 firmas finalistas, cinco de las cuales son argentinasPedro H. Tesch

“Este aumento refleja el interés de los ecosistemas emprendedores internacionales por establecerse y crecer en Latinoamérica, atraídos por las oportunidades de negocio y la creciente madurez del mercado regional”, señalaron desde la organización.

Guibert Englebienne: “No somos una empresa adulta, sino una startup de gran escala”

South Summit evaluó los proyectos según cinco dimensiones: innovación, escalabilidad, sostenibilidad, calidad del equipo fundador y atractivo para inversores. Las startups competirán por los premios a Ganadora Global, Más Escalable, Mejor Equipo, Más Disruptiva y Más Sostenible.

Para la organización, los 53 proyectos seleccionados ofrecerán una radiografía del estado del ecosistema emprendedor: 26 están en fase de expansión, 17 ya registran tracción comercial, cinco son compañías consolidadas y cinco se encuentran en etapa temprana, con prototipos o MVPs en desarrollo. Las verticales más representadas son: Digital & Tech Solutions; Enterprise; Health; Industry 5.0; y Sustainability & Climate Tech.

Este año, el lema del evento será “Human by Design”, una consigna que busca poner a las personas en el centro de la innovación. La agenda combinará tecnología, negocios y sostenibilidad con un hilo conductor: diseñar soluciones con impacto humano real.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Negocios
  1. Cómo funciona el sistema que permite recomendar productos y generar ingresos
    1

    Mercado Libre lanza el Programa de Afiliados y Creadores

  2. Los empresarios argentinos que participarán de la "Argentina Week" en Nueva York
    2

    Uno por uno: los empresarios argentinos que participarán de la “Argentina Week” en Nueva York

  3. La Corte Constitucional analizará la Ley 74/2025 en una audiencia clave el 11 de marzo
    3

    Ciudadanía italiana: La Corte Constitucional analizará la Ley 74/2025 en una audiencia clave el 11 de marzo

  4. La startup argentina que busca resolver un problema crítico de la industria financiera
    4

    Los argentinos que construyen en Nueva York la infraestructura para evitar el próximo “Synapse” del mundo fintech