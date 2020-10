En el Coloquio de IDEA, el publicista Nicolás Pimentel analizó los cambios de hábitos, conductas y consumo que generó la pandemia de Covid-19 Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Esteban Lafuente Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 15:38

Del uso y abuso del Zoom al 'Efecto Trinity' y las nuevas formas de tomar decisiones. En sels claves, el creativo publicitario Nicolás Pimentel analizó en el Coloquio de IDEA cómo la pandemia de coronavirus cambió y cambiará la forma en que las personas se relacionan, consumen contenidos y eligen usar su tiempo.

"Estamos en un mundo pangeático. 2020 es una caja de sorpresas. No hay precedentes en el uso del término 'sin precedentes'", dijo el fundador y director de la agencia Becoming, quien utilizó a la plataforma Zoom como disparador en su presentación. "No vamos a poder liberarnos nunca del Zoom, y cada vez va a ser más necesaria la habilidad que viene del verbo que viene de ahí: hacer zoom out de la realidad cada vez más seguido", dijo.

En primer lugar, Pimentel describió que el uso del tiempo y la elección de actividades cambió con la pandemia y todo se volvió más eficiente con el crecimiento de lo digital. Actividades como "tomar un café" o "ir al shopping" serán reconsideradas si requieren demasiado tiempo o largos viajes.

Nicolás Pimentel, fundador de Becoming, participó en el Coloquio de IDEA 2020 Crédito: Fabián Malavolta

"La decisión de seguir una carrera para quien está terminando el colegio o un emprendimiento para un adulto también. La pregunta es ¿esto se banca una pandemia?", dijo Pimentel.

Ora consecuencia fue la adaptación de los modelos de negocios de las empresas y su adaptabilidad a nivel producto, posicionamiento y comunicación. En ese sentido, se refirió al caso de las marcas deportivas Nike y Adidas, que postearon en conjunto en las redes sociales a partir del surgimiento del Black Lives Matter.

También analizó la conversión de Fortnite, el videojuego que en el marco de la pandemia, organizó festivales de música, que convocaron a más de 12 millones de personas en todo el mundo, o su nuevo espacio para encuentros entre sus usuarios, de forma virtual. "Ellos identificaron que se volvió más importante socializar que el juego mismo", describió Pimentel.

Otra clave, según Pimentel, será el mayor celo de los usuarios por el uso de los datos y la ética de las plataformas digitales. "Llegó para quedarse el diseño ético al UX, a la experiencia de los usuarios. Seguramente empecemos a elegir cómo queremos que se usen nuestros datos y elegir de manera consciente cómo consumir", agregó el publicista.

En ese sentido, se refirió al crecimiento de la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos que revolucionarán los contenidos. Particularmente, se refirió al "syntetic media", plataformas que mediante el uso de algoritmos recrean en forma computarizada la voz y los gestos de personas humanas. "Va a ser importante la capacidad de hacer zoom out al consumir contenidos, porque el audio y el video van a ser cada vez menos confiables", estimó pimentel.

Al mismo tiempo, habló de los desafíos para las marcas y los medios. En particular, Pimentel planteó que la atención de las audiencias será crecientemente efímera, y que habrá creciente rechazo a objetos, medios o productos que requieran el tacto. "La pandemia aceleró la economía de low touch. Todo lo que tenga que ver con la lógica de tomar menos cosas y las interfaces que eviten el tacto", dijo.

"La voz es el nuevo touch, el nuevo interfaz. El sonido se mete en las plataformas que las empresas usan para conectarse con las personas", agregó Pimentel.

Por último, se refirió a los cambios en los hábitos de aprendizaje y describió el "efecto Trinity", en referencia a la protagonista de Matrix y la capacidad de esos personajes para incorporar conocimientos de forma instantánea mediante computadoras.

Según Pimentel, la cuarentena y el tiempo en el hogar permitió a las personas redescubrir hobbies, idiomas o actividades y acelerar la incorporación de conocimiento. "Aprendimos en seis meses lo que por ahí podríamos haber aprendido en seis años, y hay una metacognición de cómo estamos aprendiendo, y al pregunta es cómo las empresas nos hacemos cargo y aprovechamos ese 'efecto Trinity' que se está generando", concluyó.

Conforme a los criterios de Más información