El nuevo mapa inversor: cómo rearmar la cartera y qué oportunidad se abre para la Argentina

El mundo está en tensión. La operación “Furia Épica” cambió el mapa geopolítico, y los activos financieros reaccionaron de inmediato. El petróleo tocó su máximo en cuatro años, como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio de crudo. Y el índice del miedo -el VIX - que mide la volatilidad y la incertidumbre de los inversores arrancó la semana subiendo, con las principales Bolsas del mundo en baja. Ante esta situaciones el patrón de los inversores se repite: buscar refugio y ver que pasa.

Las esquirlas de esa guerra que parece lejana a la Argentina pegan en las carteras de los inversores de a pie, y claro, en el bolsillo de todos por el impacto en precios y en la inflación global, como producto de la suba del petróleo.

Nicolas Kohn, head Wealth Management research en Balanz, va al punto. “Desde una perspectiva de inversión, el conflicto introduce una combinación incómoda: mejora relativa para compañías vinculadas a energía y materias primas, pero deterioro potencial del contexto macro-financiero internacional si el encarecimiento del crudo termina condicionando a la Reserva Federal”.

Avanza con mirada local: “Para los emergentes, incluida la Argentina, esa tensión es especialmente relevante. Un petróleo más firme puede beneficiar activos asociados al sector energético, pero al mismo tiempo un esquema de tasas estadounidenses más altas por más tiempo tiende a endurecer las condiciones financieras globales, apreciando al dólar y reduciendo margen para activos de mayor riesgo”.

¿Qué hacer en momentos como el actual? “Aconsejamos mantener cautela ante el aumento de incertidumbre evitando rotaciones agresivas y privilegiando sobreponderar activos que presenten valuaciones por debajo de su media”, recomienda Damian Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL

Es preciso en cuanto a la actitud a tomar. “La situación actual demanda una gestión de cartera defensiva pero ágil”, asegura . “La clave de las próximas jornadas será la capacidad de China para intervenir diplomáticamente y la rapidez con la que Estados Unidos pueda asegurar la libertad de navegación. Mientras la incertidumbre sobre una respuesta terrestre o ataques a infraestructuras petroleras aliadas persista, la volatilidad será la norma”, explica Vlassich.

Los especialistas advierten que es clave la rapidez con la que Estados Unidos pueda asegurar la libertad de navegación del estrecho de Ormuz Kamran Jebreili - AP

“En estos contextos de volatilidad, los metales preciosos y los activos de renta fija tienden a funcionar muy bien como refugio”, aconseja Milo Farro, analista de Rava Bursatil. “El oro tiene cedear con el ticker GLD, mientras que dentro de las alternativas de renta fija se encuentran Obligaciones Negociables de YPF, Pampa y Vista que rinden aproximadamente un 7%anual. Los inversores que operan en el mercado de Estados Unidos pueden refugiarse en bonos del tesoro americano”

En igual sentido, los estrategas de Barclays citados por la agencia Bloomberg, advierten que hay que cuidarse de “salir a hacer compras rápidas ante cualquier caída”. “Los inversores se acostumbraron a los estallidos geopolíticos que se disipan rápidamente pero este episodio podría prolongarse”, explican en Barclays.

“La relación riesgo/recompensa no parece atractiva aún”, dice Ajay Rajadhyaksha, presidente de Barclays. “Si el índice S&P cayera por ejemplo 10% es probable que llegue el momento de comprar. Pero todavía no”.

Desde IOL recomiendan en el sector de IOL & Gas, el ETF del sector energético (XLE) y las acciones de Chevron, Exxon y Vista. “En el segmento de empresas vinculadas al sector de Defensa, LockHeed Martin (LMT) y RTX Corporation”, dice Vlassich y suma otras dos para inversores moderados, el ETF del Oro (GLD), y UnitedHealth, una empresa del sector de salud".

Desde Sailing Inversiones, Theo Sojo aporta que “en este contexto, reducir parcialmente la exposición a economías que dependen fuertemente de las importaciones energéticas —como Japón, Europa y China— mediante el recorte de posiciones en VEA, IEUR e IEMG”.

¿Dónde redirigir esos flujos” “Hacia activos que históricamente tienden a beneficiarse en escenarios de mayor tensión geopolítica, suba del precio del petróleo y aumento de las presiones inflacionarias: productores de petróleo y gas a través de XLE (el ETF del sector energético), oro como cobertura geopolítica e inflacionaria vía el ETF GLD, mineras de oro con GDX, exposición a cobre mediante COPX, dice Sojo. ”Y la plata como alternativa de mayor riesgo a través de SLV”.

La lógica detrás del reposicionamiento es clara: proteger las carteras frente a un shock energético de magnitud y capturar el upside en los sectores que más se benefician de este tipo de escenarios.

Kohn, de Balanz, analiza que “el mercado no está evaluando sólo un episodio geopolítico, sino la posibilidad de un shock energético con implicaciones monetarias. Ormuz concentra una porción decisiva de la oferta exportable del Golfo Pérsico, canaliza flujos esencialmente dirigidos a Asia y funciona como un punto de transmisión directa entre el conflicto militar, el precio del petróleo y la inflación internacional. La variable determinante no será únicamente la magnitud inicial de la suba del crudo, sino su duración y, sobre todo, su capacidad para modificar las expectativas de política monetaria en Estados Unidos”

Así, con el petróleo en el centro de la escena, las acciones energéticas aparecen como posibles ganadoras. Los analistas de Citibank proyectan el precio del crudo Brent por encima de los 80 dólares en las próximas semanas. De todos modos, las derivaciones del conflicto no se conocen y la renta variable debe ser incorporada solo por inversores con tolerancia al riesgo y un horizonte superior a los 12 a 18 meses (como mínimo)

Tratando de adelantar ganadores y perdedores, claramente las empresas vinculadas a la energía tienen un tilde verde. En ese sentido, un informe difundido hoy por la la Universidad Austral, destaca que “los conflictos bélicos como el actual generan cambios logísticos fulminantes en el abastecimiento energético mundial, algo que ya se vio durante la invasión rusa a Europa.” “En ese contexto, Estados Unidos se ve favorecido como proveedor alternativo de energía, y otros países con capacidad exportadora también pueden ganar posicionamiento.”

Hora de capitalizar

La Argentina está en esa lista de proveedores de energía. “Aunque surge de una situación internacional muy desagradable como es una guerra, los precios más altos del crudo favorecen a países productores como la Argentina”, dice Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral. “La Argentina tiene proyectos de exportación de GNL previstos a partir de 2027. Si se aceleran los tiempos, el país podría aprovechar mejor las oportunidades del mercado internacional. La producción de petróleo también posiciona bien al país: hoy se superan los 900.000 barriles diarios, cuando hace apenas tres años estábamos en torno a los 500.000”, resume el informe.

“Si la Argentina mantiene un comportamiento doméstico confiable y evita políticas como cortar exportaciones o incumplir contratos, puede posicionarse como un proveedor energético seguro para el mundo.”

Carnicer, es claro. “En un escenario internacional marcado por la volatilidad en Europa y Medio Oriente, la Argentina puede consolidarse como un centro de producción y exportación de energía libre de conflictos bélicos. No es casual que los contratos de exportación de GNL que se están negociando estén orientados a países como Alemania, dentro de proyectos como el que impulsa Southern Energy con horizonte en 2027”.