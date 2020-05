Alianza histórica. Nike y Adidas se unen en un aviso contra el racismo

Nike y Adidas compartieron un mensaje contra el racismo

Alfredo Sainz 30 de mayo de 2020

La histórica pelea entre Adidas y Nike quedó por un momento en suspenso y las dos marcas deportivas más grandes del mundo terminaron compartiendo un mensaje contra el racismo.

En medio de los enfrentamientos que se viven en los Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, Nike lanzó un aviso reclamando una participación más activa de la sociedad en el combate al racismo.

"No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No guardes silencio. No pienses que no se puede ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", señalaba el aviso .

El aviso logró una altísima repercusión a partir de la decisión de Adidas de hacerse eco del mensaje de su tradicional rival y empezar a difundirlo en sus redes sociales: "Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio", fueron las palabras que eligió la marca alemana para plegarse al pedido de su competidor norteamericano.

Presencia argentina

Detrás de las comunicaciones de Nike a nivel global se encuentra un argentino: Gino Fisanotti, que en 2019 fue ascendido al cargo de primer VP global brand creative de la marca. Fisanotti ingresó a Nike en 1997, como coordinador de presentación de productos y rápidamente hizo una gran carrera en la empresa, que incluyó pasos por las filiales en América Latina, Europa, Medio Oriente y Africa. También fue el responsable de otra campaña que hizo mucho ruido, protagonizada por Colin Kaepernick, un jugador de fútbol americano que dividió a la sociedad estadounidense al haber sido el primero en arrodillarse ante el himno en señal de protesta contra la brutalidad policial hacia los afroamericanos y otras injusticias raciales.

Tanto el aviso de Kaepernick como el último contra el racismo estuvieron a cargo de la agencia de publicidad Wieden + Kennedy Portland, que a su vez ahora también está liderado creativamente por otro argentino: Beto Ponte.