Comafi cambia su imagen y consolida su estrategia para crecer en empresas y mercado de capitales

En un contexto de cambios para la industria financiera, Comafi también se aggiornó y presentó su nueva identidad de marca. El banco argentino, con más de cuatro décadas de trayectoria, presentó una nueva imagen con la que pretende acompañar una estrategia de crecimiento enfocada en empresas, agronegocios y mercado de capitales, además de negocios especializados como leasing, Cedears y custodia.

El relanzamiento ocurre, además, pocos meses después de un cambio en su conducción: en mayo, Gonzalo Gutiérrez asumió como CEO de Comafi. Graduado de Economía Empresarial por la universidad Torcuato Di Tella, Gutiérrez ingresó al grupo en 2018 como director en Nubi, la solución que permite a las empresas gestionar los beneficios y los gastos de sus equipos a través de una app. Y siete años después, se convirtió en CFO de Comafi.

“Me gusta hablar mucho más de evolución que de cambio. Con esta nueva evolución no estamos queriendo cambiar, queremos evolucionar lo que venimos haciendo. Y eso nos lleva a seguir profundizando en aquellos lugares donde nosotros tenemos una ventaja competitiva importante, donde los clientes nos reconocen y donde tratamos día a día de estar a la altura del desafío de nuestros clientes”, dijo Gutiérrez durante la presentación.

Gonzalo Gutiérrez asumió como CEO en Comafi este año

En ese listado ubicó al leasing, los cedears, la custodia y la mesa de dinero, además de nuevas verticales comerciales vinculadas con sectores como agronegocios, energía y minería. El objetivo -explicó Gutiérrez- es acercarse a las cadenas de valor de esas industrias y atender desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones.

La transformación también contempla una mayor incorporación de tecnología. “Contamos con una organización sólida, preparada para seguir creciendo y generando valor en el mercado. Nuestro objetivo es profundizar este camino, acelerando la transformación, integrando tecnología en cada rincón de nuestra operación para proyectar a Comafi hacia los próximos años”, afirmó.

De una empresa familiar a una nueva etapa

La presentación de la nueva identidad tuvo también un componente simbólico para la familia Cerviño. Comafi fue fundado hace 41 años por Guillermo Cerviño, el padre de Francisco quien recordó durante el evento que la empresa familiar atravesó distintos ciclos de la economía argentina con una premisa: construir confianza y cumplir con sus compromisos.

“Comafi es una empresa familiar que mi viejo fundó hace 41 años. A lo largo de estos 40 años, los valores fundamentales han sido cumplir y generar confianza para capear los temporales y navegar por aguas turbulentas. El prestigio y el nombre del banco nos enseñaron a hacer las cosas bien para poder dormir tranquilos”, señaló Cerviño, quien llevó el rol de CEO en los últimos 14 años y hoy permanece como vicepresidente dentro de la estructura.

Francisco Cerviño (vicepresidente): "Comafi es una empresa familiar que mi viejo fundó hace 41 años" Fabián Malavolta

Y añadió: “Con la solidez de estos 40 años y la rápida evolución de la organización, nos dimos cuenta de que necesitábamos un recambio en el logo. El proceso arrancó en la época de Macri para darle un refresh al logo y mejorar nuestro posicionamiento, pero por la coyuntura de la Argentina se fue postergando. Finalmente decidimos hacerlo pensando en la evolución de los próximos 40 años. Este nuevo logo representa la evolución con nuevos negocios, nuevo talento y más tecnología, manteniendo los mismos valores”.

El nuevo concepto de marca se sintetiza en el lema “A la altura de tus desafíos”, una frase con la que la entidad busca poner el foco en el vínculo con sus clientes y en la capacidad de ofrecer respuestas personalizadas frente a proyectos cada vez más complejos.

La nueva identidad visual fue desarrollada junto con la consultora FutureBrand y tiene como protagonista un símbolo inspirado en un velero. La elección busca representar dos características que el banco considera centrales para esta nueva etapa: agilidad y solidez. El velero representa la capacidad de moverse con rapidez, mientras que la embarcación remite a estabilidad para atravesar contextos adversos.