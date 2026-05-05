Banco Comafi designó a Gonzalo Gutiérrez como nuevo CEO

Banco Comafi renovó su Directorio y designó un nuevo CEO después de 14 años. El elegido para asumir esta posición fue Gonzalo Gutiérrez, quien forma parte de la compañía desde 2019.

El nombramiento se inscribe en un contexto de cambios para la industria financiera. “ El negocio enfrenta cambios y requiere que las organizaciones se adapten a los mismos . En ese sentido, la asamblea del 29 de abril introdujo modificaciones en el Directorio y en la línea ejecutiva”, aseguraron desde la entidad de capitales argentinos, que opera con más de 60 sucursales en el país.

Graduado de Economía Empresarial por la universidad Torcuato Di Tella, Gutiérrez fue director en Aguada Park, una zona franca de servicios globales ubicada en Montevideo, Uruguay, y se incorporó a un family office, donde actuó como analista financiero, gerente de portfolio, y posteriormente como CEO.

En 2018 dio el salto y tomó la posición de director en Nubi, la solución de Banco Comafi que permite a las empresas gestionar los beneficios y los gastos de sus equipos a través de una app. Y siete años después, se convirtió en CFO de Banco Comafi.

Ahora, Gonzalo Gutiérrez toma la posta de Francisco Cerviño, quien llevaba el rol de CEO desde hacía 14 años. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, Cerviño cuenta con 25 años de experiencia en el sector financiero y más de 20 en Banco Comafi: fue también gerente de Banca Pyme y de Banca Comercial.

Recientemente, en una entrevista en LA NACION, Cerviño habló sobre el proceso de transformación que vive la entidad, sus objetivos a largo plazo y la idea de romper con el statu quo caracteriza a las instituciones bancarias. “Estamos dejando atrás el perfil de banco netamente universal para convertirnos en uno enfocado en empresas y el mercado de capitales. Este cambio está acompañado de una fuerte incorporación de tecnología, inteligencia artificial y la automatización de operaciones mediante bots”, señaló.

Y enfatizó: “Hoy los bancos están muy restringidos por las regulaciones y normas que les imponen constantemente. A raíz de eso, la cultura bancaria se fue achatando y las instituciones, mimetizando entre sí. Tratar de ser un no-banco es hacer las cosas distintas, pensando fuera de la caja y apuntando a ofrecer soluciones ágiles y efectivas”.

La nueva estructura en Banco Comafi

A partir de la última asamblea, el Directorio quedó constituido por Guillermo Cerviño (presidente), Francisco Cerviño (vicepresidente), Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues (directores titulares).

En tanto, Alejandro Haro continuará como CEO de Comafi Bursátil, liderando los negocios vinculados al mercado de capitales, y como miembro del directorio de la compañía holding del grupo.