“¿Cómo nadie lo resolvió antes?”: crearon un sistema nuevo y recibieron una inversión que los potenció

En cada reunión con amigos, puntualmente a las 22, la mitad de los celulares empezaban a sonar. Eran las alarmas que configuraban las mujeres del grupo para no olvidarse de tomar la pastilla anticonceptiva. Durante la secuencia, algunas de ellas agregaban el comentario de que tenían que ir al ginecólogo para pedir la receta médica y que se las cubriera la obra social. Otro tanto, acotaba que no tenía el tiempo para hacerlo y prefería pagarlas, a pesar de lo caras que estaban. Esa escena, casi cotidiana, empujó a Franco Lacrampette e Ignacio D’Anuzio a crear una solución.

“Hacía tiempo queríamos lanzarnos al mundo emprendedor, pero queríamos encontrar una necesidad real, un dólar máximo que nadie lo esté resolviendo. Nos empezamos a meter en detalle del proceso de los anticonceptivos hormonales y quedamos volados. Me desesperó, porque si no se pierde el tiempo de ir a una consulta médica para que receten los anticonceptivos cada tres meses, se pierde mucha plata, hasta $26.000 al año”, explicó Lacrampette.

En base a ese problema, decidieron aplicar la innovación por procesos y crear Choiz, una plataforma digital de atención médica. El usuario completa un formulario en el cual indica qué cobertura social tiene, el medicamento que utiliza y, una vez que fue evaluado y aprobado por los médicos del staff, el paciente empieza a recibirlo en su casa. La reposición del medicamento es automática, siempre que el sistema detecta que el producto se está por acabar. En el caso de los anticonceptivos, si la obra social cubre el medicamento, el usuario no tiene que abonar el servicio, que llega a Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Por el momento, Choiz ofrece anticonceptivos hormonales y tratamiento para la caída del cabello

El primer paso lo dieron a mediados de 2020 con los anticonceptivos hormonales, ofreciendo la cobertura de pastillas, parches, inyecciones y hasta anillos. El año pasado sumaron tratamientos para la caída del cabello, y en mayo de este año se incorporaron opciones para la disfunción eréctil y la caída capilar femenina. Los pasos siguientes serán incluir dentro de la plataforma medicamentos relacionados con el acné y otros tratamientos de larga duración.

“Es una gran responsabilidad. Si llegamos tarde con el tratamiento de los anticonceptivos, la consecuencia es un embarazo no deseado. Hay otras enfermedades crónicas, como la diabetes. ¿Cómo puede ser que a nadie le haya importado resolver esto cuando los resultados son tan graves? El paciente crónico va saltando de burocracia en burocracia”, agregó el emprendedor.

Aunque Choiz salió hace dos años al mercado, para sus fundadores el verdadero inicio del negocio se dio en julio de 2021. En ese entonces “dejaron de ser dos locos con una idea”, según acotaron, y levantaron una ronda de inversión liderada por VC Newtopia (de Mariano Mayer, Pato Jutard, Diego Noriega, Sacha Spitz y Jorge Aguado, Juan Pablo Lafosse y Jorge Aguado), Myelin Vc (creado por Matías Nisenson, quien se asoció con Martín Varsavsky y Alec Oxenford) y la estadounidense FJ Labs.

Recientemente, cerraron una ronda de inversión por US$1,5 millones, para seguir desarrollando el negocio en México y empezar a desarrollar formulaciones magistrales, es decir, crear un medicamento para cada cliente en específico. Para los próximos años, redoblan la apuesta. Esperar atender más de 50.000 pacientes para el 2023 y alcanzar una facturación estimada de US$7 millones.

“El problema no solo es en la Argentina, sino que escala a otros países, por eso primero apuntamos a México que es un mercado mucho más grande. Es una industria burocrática y con mucho actor pesado, no es fácil, pero logramos que empiecen a hablarse entre sí. No hacemos cohetes que llegan al espacio, pero queremos cambiar el día a día de las personas”, cerró Lacrampette.