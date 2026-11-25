“Tengo el cabello claro y necesito hacer un maquillaje para una charla en vivo, pero no sé bien cómo lucir profesional”. Esa podría ser la consulta de una persona a un agente de inteligencia artificial. A partir de esa conversación, la herramienta podría recomendarle una rutina, sugerirle productos, permitirle probar virtualmente cómo le quedarían y hasta facilitarle la compra. El ejemplo que presentó Rocío Caldi, directora Beauty Tech de L’Oréal Groupe Cono Sur, ilustra hacia dónde se dirige la industria de la belleza: experiencias cada vez más personalizadas, en las que la tecnología acompaña al consumidor desde la primera consulta hasta la elección del producto.

Pero no es el único escenario que empieza a tomar forma. En un supermercado, un sistema de inteligencia artificial y visión computacional puede medir las filas e identificar qué cajas están disponibles para agilizar la atención. En un banco, el análisis de datos permite conocer mejor a los clientes y anticipar sus necesidades.

Estos fueron algunos de los casos que se compartieron durante el panel sobre transformación tecnológica del encuentro Negocios del Futuro, producido por LA NACION. Moderado por Carla Quiroga, periodista del diario, reunió a Caldi; Leonardo Arcas, director de Transformación Digital, Marketing y Ventas de Carrefour Argentina; y Leandro Álvarez, director de Data e Innovación de BBVA en Argentina.

Los profesionales debatieron cómo la IA hoy ayuda a anticiparse a las necesidades de las personas, mejorar los procesos y ofrecer experiencias relevantes Fabián Malavolta

Aunque pertenecen a sectores diferentes, los tres coincidieron en que el desafío ya no consiste solamente en incorporar tecnología, sino en utilizarla para anticiparse a las necesidades de las personas, mejorar los procesos y ofrecer experiencias relevantes.

De entender a anticipar

En el retail, la transformación tecnológica modificó incluso la manera de tomar decisiones. Arcas, que lleva 28 años en Carrefour, explicó que el trabajo pasó de analizar información histórica a utilizarla para proyectar escenarios futuros.

En Carrefour, esa estrategia se apoya en nueve millones de registros de Mi Carrefour. Arcas señaló que la compañía conoce la identidad del 80% de sus ventas, información que permite reducir los pasos que debe realizar una persona para encontrar lo que busca y adaptar la experiencia a sus hábitos.

Leonardo Arcas, director de Transformación Digital, Marketing y Ventas de Carrefour Argentina Chiara Malavolta

La expectativa de los consumidores también cambió. La venta online sigue creciendo y las personas buscan resolver sus necesidades cada vez más rápido. Para Arcas, esto obliga a reemplazar los chatbots tradicionales, que respondían a partir de palabras clave, por modelos conversacionales capaces de interpretar pedidos formulados en lenguaje natural. “La gente quiere una respuesta más rápida, escribir lo menos posible y hay que adaptarse a eso”, resumió.

En L’Oréal, la personalización también es uno de los principales motores de innovación. Caldi explicó que el concepto de Beauty Tech forma parte del ADN de la compañía y combina ciencia y tecnología para comprender mejor a los consumidores. La ejecutiva destacó el valor de la información acumulada durante más de un siglo sobre pieles y cabellos de personas de distintos países.

Como ejemplo, mencionó la evolución de la compra de maquillaje: mientras antes una persona podía probarse diez o quince labiales en una tienda física, hoy puede utilizar herramientas digitales para visualizar cómo le quedarían distintos productos y realizar la compra desde una página web. “La tecnología es el corazón del negocio”, afirmó.

Inteligencia artificial para clientes y empleados

La nueva alianza que llevó a cabo L’Oréal con OpenAI contempla distintos usos de esta tecnología, tanto para los consumidores como para los equipos internos. Además de las experiencias de compra personalizadas, Caldi destacó su aplicación en el área científica, donde permite investigar el microbioma de la piel y desarrollar nuevos productos.

Rocío Caldi, directora Beauty Tech de L’Oréal Groupe Cono Sur Chiara Malavolta

En BBVA, el camino de adopción de la inteligencia artificial comenzó puertas adentro. Álvarez recordó que la transformación digital de la banca se aceleró durante la pandemia y contó que la compañía decidió acercar herramientas como Gemini y ChatGPT a sus empleados para que pudieran explorar sus posibilidades y detectar cómo mejorar sus tareas cotidianas.

El paso siguiente fue establecer mecanismos de gobierno para administrar los desarrollos que surgían de esa experimentación: evaluar qué información utilizan los agentes, qué riesgos implican y cómo pueden compartirse y escalarse dentro de la organización.

Para el ejecutivo, la adopción también exige una transformación de los perfiles profesionales. “Nací programando. A veces la tecnología te toca o cambia tu esencia. El dejar de programar y empezar a gobernar un agente para que programe por mí es saber cómo cambiar y cómo hacer un reskilling de ese perfil para poder convivir con la tecnología”, reflexionó.

Eficiencia operativa e hiperpersonalización

La inteligencia artificial también permite revisar procesos internos y encontrar oportunidades de eficiencia. En Carrefour, Arcas mencionó el desarrollo de un turnero digital que combina IA y visión computacional para medir las filas e identificar las cajas disponibles. El sistema ya funciona en más de diez tiendas y la compañía proyecta alcanzar las 30 hacia fines del año próximo.

Leandro Álvarez, director de Data e Innovación de BBVA Chiara Malavolta

En BBVA, la combinación de inteligencia artificial y análisis de datos permite desarrollar soluciones para distintos sectores productivos. Álvarez compartió como ejemplo una herramienta orientada al mundo agropecuario que, a partir de la selección de un terreno en un mapa, puede analizar el historial de cosechas de los últimos cinco años, la rotación del suelo y los antecedentes de inundaciones o sequías.

Con esa información, el sistema permite estimar el rendimiento futuro de un lote, compararlo con terrenos cercanos y aportar datos a los modelos de riesgo del banco para acercar ofertas más precisas a los productores. La inteligencia artificial generativa también puede elaborar herramientas comerciales para que los asesores conversen con sus clientes con mayor información.

Sin embargo, conocer cada vez más a los consumidores no significa necesariamente ofrecerles más opciones. Para Caldi, la clave de la hiperpersonalización está en comprender qué necesita cada persona. “No se trata de ofrecer múltiples opciones, sino de entender lo que necesitás y ofrecer algo relevante para el momento”, sostuvo.

Álvarez coincidió en que la disponibilidad de información permite avanzar hacia servicios más personalizados. En BBVA, explicó, la migración de los datos a la nube facilitó el procesamiento de información transaccional y de las interacciones que los clientes mantienen con el banco. Esto permite comprender mejor sus problemáticas y ofrecer propuestas más ajustadas a cada situación.

El factor humano

Hacia el final del panel, los ejecutivos compartieron sus perspectivas sobre cómo evolucionarán sus industrias. Para Arcas, el supermercado del futuro estará marcado por la aparición de superagentes capaces de integrar distintas funciones, en lugar de mantener asistentes separados para atención al cliente y ventas. También anticipó que los propios consumidores comenzarán a utilizar agentes para realizar sus compras.

Pero su reflexión más interesante apuntó en otra dirección: cuanto más avance la tecnología, más importante será el contacto humano. “En un futuro cada vez más tecnológico creo que el contacto humano, la empatía, los buenos días, la cercanía van a ser el verdadero factor de diferenciación”, afirmó.

Caldi también puso el foco en la experiencia del consumidor y en la importancia de ofrecer autonomía, confianza y transparencia. Consideró que las marcas deberán acompañar los avances de la inteligencia artificial sin perder de vista las necesidades de las personas y sus expectativas en materia de sustentabilidad e inclusión.

En el caso de la banca, Álvarez anticipó una transformación de los canales de interacción. Las sucursales, la web y las distintas interfaces evolucionarán hacia experiencias que incorporen la voz y los agentes inteligentes. También mencionó el desarrollo de billeteras y plataformas agénticas.

“Nos tenemos que preparar bien para conocer nuestros clientes, brindarles buenos servicios a través de distintas interfaces de interconexión y la posibilidad de juntar ecosistemas diversos”, concluyó.