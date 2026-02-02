Bodega Norton: la Justicia fijó los plazos para el concurso de acreedores

La Justicia de Mendoza dio un paso decisivo en el proceso de reestructuración de Bodega Norton. Tras la solicitud de apertura de su concurso preventivo de acreedores a fines de 2025, el juzgado interviniente fijó el cronograma oficial que determinará el futuro financiero de la compañía controlada por la familia Swarovski.

De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Primer Juzgado de Procesos Concursales estableció los plazos procesales para que la sindicatura y los acreedores avancen en la verificación de las deudas. El cronograma dispuesto es el siguiente:

6 de abril: fecha límite para que la sindicatura presente los informes requeridos por la Ley de Concursos y Quiebras sobre la situación de la empresa.

22 de junio: vencimiento del plazo para que los acreedores presenten sus peticiones de verificación de deuda ante los síndicos.

4 de agosto: finaliza el período para realizar impugnaciones y observaciones sobre las solicitudes de crédito formuladas.

La compañía se presentó en concurso el 31 de octubre, luego de meses de tensión con proveedores y acreedores financieros. La posibilidad de que lo hiciera, según fuentes del mercado, era “un secreto a voces” desde hacía varios meses y podía desencadenar un efecto cascada en la industria.

Norton suma 1200 hectáreas de viñedos propios y trabaja con 140 productores asociados Archivo

“Esta decisión fue tomada para asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación, en el marco de un contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional y luego de evaluar distintas alternativas de solución a la situación financiera de la compañía”, señaló Tomás Lange, CEO de la firma, en ese entonces en un comunicado.

Norton es una de las bodegas históricas de la Argentina. Fue fundada en 1895 por el inglés Edmund James Palmer Norton, en Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza, y en 1989 fue adquirida por el empresario austríaco Gernot Langes-Swarovski. En 2024, tras la salida de Michael Halstrick, heredero del denominado “Imperio del cristal”, la compañía eligió a Rafael García como nuevo CEO, el primero por fuera del linaje familiar, y rearmó su estructura para competir en un nuevo entorno. No obstante, su gestión duró poco más de un año: en julio de 2025 Tomás Lange, exejecutivo de Campari y Pernod Ricard, tomó la posta.

En la actualidad, Norton suma 1200 hectáreas de viñedos propios y trabaja con 140 productores asociados del Valle de Uco, que aportan otras 700 hectáreas. La bodega compite en el mercado interno con marcas como Norton, Altura Malbec, Sexy Fish, Talismán y Cosecha Tardía y además exporta parte de su producción a más de 70 países.

Sector en crisis

En la industria vitivinícola, los problemas financieros no son exclusivos de Bodega Norton. Estos alcanzaron también a Bodegas Bianchi, que avanzó en la reestructuración de su cadena pagos para evitar el concurso de acreedores; y de la bodega sanjuanina Casa Montes, que reconoció que enfrenta embargos en sus cuentas y una deuda millonaria.

Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y noviembre de 2025, la comercialización total de vinos en el mercado interno mostró una contracción del 3,7% frente al mismo período de 2024. El impacto también se sintió en las exportaciones del sector, que cerraron 2025 con una caída interanual del 6,8% en volumen respecto de 2024.