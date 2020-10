Shoppings: reclaman la reapertura para no perder la ventas del Día de la Madre

Los shoppings del AMBA están cerrados desde el inicio de la pandemia; el Día de la Madre es la segunda fecha más fuerte del año en términos de ventas minoristas Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Un mes atrás los administradores y comerciantes de shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se ilusionaban con la inminente reapertura de su sector, parado desde el inicio de la pandemia, en marzo. Sin embargo, la renovación de la cuarentena del 20 de septiembre no trajo el anuncio esperado y el agravamiento de la situación sanitaria en el país dejó el anuncio cada vez más lejos.

Si bien el sector también quedó afuera de las aperturas del decreto publicado hoy, la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) espera ahora que se puedan sumar a tiempo para capitalizar las compras del Día de la Madre, que se celebra el domingo próximo. De hecho, autoridades del gobierno porteño se comprometieron a evaluarlo durante el fin de semana.

En el sector dicen que, si se llega a perder también esa fecha, considerada la segunda de mayor volumen de ventas minoristas en el año detrás de Navidad, se agravará un pronóstico ya de por sí oscuro: estiman que uno de cada cuatro locales en los centros comerciales no sobreviriá a la pandemia.

Ese es el escenario base que manejan en el sector, que podría que podría empeorar si se retrasa la reapertura. Según Mario Niremberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), las bajas están concentradas en aquellos que pertenecen a pymes y no a grandes marcas.

"Estamos en una situación tan crítica para nuestros locatarios que realmente no podemos estirarla más. No hay empresa que pueda resistir tantos meses de cierre y eso se va a traducir en que 1225 locales de los alrededor de 5000 que hay en el AMBA no van a volver a abrir y en 10.000 puestos de trabajo perdidos", dijo el ejecutivo a LA NACION.

Desde el inicio de la pandemia los shoppings no les cobran el alquiler a los locales, que sin embargo deberían continuar pagando las expensas para el mantenimiento de los espacios. Según calcula, solo en los primeros cuatro meses de cuarentena los shoppings de AMBA generaron una deuda de expensas de $550 millones.

En la CASC aseguran que todos los shoppings ya han adoptado los protocolos correspondientes para reabrir de manera "segura". Una de esas medidas es el aforo limitado, de una persona por cada 15 metros cuadrados. En el sector consideran que existe "discriminación", porque no creen que existan motivos objetivos para mantenerlos cerrados cuando el resto de los locales comerciales, incluidos galerías y calles de comerciales de alta concentración, ya están activos nuevamente.

Según la consultora Focus Market, si el escenario se mantiene tal como está, 42% de las compras del Día de la Madre serán canalizadas por los centros comerciales de barrio, 17% a través de comercio electrónico, un 20% en shopping online, 11% en redes sociales, 6% en outlet y 4% en supermercados.

"Generalmente es una fecha muy de shopping", describió Damián Di Pace, director de la consultora, y agregó que "el Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante en términos de volumen de ventas minoristas luego de Navidad".

Según el relevamiento realizado por Focus Market sobre una base de 7560 casos en todo el país, este año la fecha encuentra nuevos patrones de consumo y modificación de hábitos. Di Pace observó que cayó la participación del rubro informática y telefonía, habituales para esta fecha, "porque el ticket promedio es elevado" y también las "experiencias", como un viaje de fin de semana, una cena o un día de spa, por las restricciones relacionadas con la pandemia. En cuanto a la proyección de gasto promedio por obsequio en el Día de la Madre, lo ubica en torno a $1600.

En tanto, de acuerdo con datos relevados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), los rubros con mayor proyección de la demanda para el Día de la Madre son indumentaria (21%), calzados (10%), perfumería y cosmética (9%), flores y plantas (9%), electrodomésticos (9%), telefonía celular (8%), experiencias (8%), bazar y regalos (8%) e informática (7%), entre otros.

Di Pace observó que los comercios "vienen con números muy malos y para muchos esta fecha es la última oportunidad; los rubros que están con fuerte deterioro tendrán en el Día de la Madre la oportunidad de liquidar el stock".

