De las góndolas a los shoppings: el giro del grupo salvadoreño Calleja en la Argentina

El grupo salvadoreño Calleja avanza en su salida del negocio de supermercados en la Argentina, pero redobla su apuesta por los centros comerciales. Tras cerrar la venta de sus 12 hipermercados Libertad a La Anónima, ahora negocia desprenderse de las últimas dos sucursales que le quedan en el país —ubicadas en Resistencia y Mendoza—, en una operación que no implica una salida del país de la multinacional, sino un cambio en su estrategia de negocios en el mercado local.

“La operación con La Anónima nos permite concentrarnos en el sector de real estate y expandir nuestro negocio inmobiliario en la Argentina”, explicó a LA NACION Ramón Quagliata, gerente general del grupo en el país. El acuerdo con la familia Braun -los dueños de La Anónima- contempla el traspaso del 100% del fondo de comercio y todos los empleados de los doce hipermercados, que seguirán funcionando como tiendas anclas de los centros comerciales de Paseo Libertad.

El viraje se da en un contexto en el que el consumo masivo no logra recuperarse. Con ingresos todavía golpeados y un comportamiento más selectivo por parte de los consumidores, las ventas en supermercados muestran un desempeño débil, lo que presiona la rentabilidad de las cadenas tradicionales y acelera la reconfiguración del sector.

Paseo Libertad

“En todos los países donde operamos tenemos una estrategia dual de supermercados y centros comerciales. Lo que cambia en la Argentina es que nos vamos a concentrar en los 14 centros comerciales que tenemos en nueve provincias. Eso nos convierte en el tercer operador de shoppings del país y en líderes en el interior”, señaló Quagliata.

El ejecutivo precisó que la operación con La Anónima incluye una reducción de la superficie de venta de los hipermercados. “Hay metros cuadrados que se liberan y que vamos a destinar al desarrollo de los centros comerciales”, explicó.

Negociación en marcha

El Grupo Calleja desembarcó en Sudamérica en 2024 con la compra de los activos del francés Casino en la Argentina, Colombia y Uruguay. A nivel regional, cuenta con más de 700 puntos de venta —entre supermercados y centros comerciales— y ventas por unos US$7000 millones.

En la Argentina, su negocio inmobiliario incluye 14 shoppings y galerías comerciales bajo la marca Paseo Libertad, , que suman cerca de 350.000 metros cuadrados de superficie locativa, reúnen a más de 1300 locatarios y reciben más de 40 millones de visitas al año. La cadena es muy fuerte en el centro y norte del país, con presencia en ciudades como Rosario, Córdoba, Rafaela, San Miguel de Tucumán y Posadas

Quagliata confirmó además que la compañía ya mantiene conversaciones con potenciales compradores para las dos tiendas restantes. “La idea es cerrar un acuerdo similar al de La Anónima, que garantice la continuidad del negocio y de los empleados”, concluyó. Entre los candidatos que se mencionan en el mercado figuran algunas cadenas regionales. Pero tampoco se puede descartar el interés algunos jugadores a nivel nacional, como Cencosud -que el año pasado concretó la compra de los supermercados mayoristas de Makro- o Carrefour, cuyo presidente a nivel global, Alexandre Bompard, esta semana visitó Buenos Aires para confirmar la decisión de seguir operando en el país, dejando definitivamente atrás el proceso de búsqueda de un comprador para su filial argentina.