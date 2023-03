De Moreno a Qatar: sin planearlo, creó las parrillas artesanales multifunción y ahora las exporta a 42 países

escuchar

“¡Patentala, patentala!”, le aconsejaron sus compañeros de rugby del Club y Biblioteca Mariano Moreno cuando vieron el primer modelo de parrilla artesanal multifunción que había construido en sus ratos libres. “No se puede patentar porque no he inventado nada”, les aclaró Julián Lanzillotta, de oficio ferretero en aquel entonces.

Había algo de verdad en su respuesta, pero también una buena dosis de razón en la sugerencia que le hicieron sus amigos del club. Era julio de 2018 y, en ese momento, en el mercado argentino no existía un artefacto que permitiera cocinar a la parrilla, a la cruz, a la plancha, al disco , y que contara, al mismo tiempo, con accesorios como un brasero, una tabla de madera y hasta una provoletera.

“Fue casi sin querer y sin pensar”, resume Lanzillotta, que hoy tiene 39 años. Así nació Fuegos JL, el emprendimiento de parrillas y asadores artesanales que produce alrededor de 450 unidades mensuales para comercializar en 25 puntos de venta distriubuidos por la Argentina y a 42 países. Sus destinos principales son Estados Unidos, España y Holanda, donde el proyecto cuenta con representantes. En el corto plazo, prevé expandirse a Australia y Nueva Zelanda.

“Aquella primera parrilla que hice fue para mí porque quería cocinar cómodo. No me propuse inventar algo que le gustara a todo el mundo y que me lo quieran comprar”, confiesa. Sin embargo, había creado un producto diferencial que enseguida comenzaría a fabricar a pequeña escala y que, cuatro años después, le enviaría a la selección argentina al Mundial de Qatar 2022 , a pedido de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Julián Lanzillotta creó su emprendimiento Fuegos JL en 2018

En diálogo con LA NACION, Lanzillotta recuerda que tardó ocho meses en fabricarla porque la hizo con chatarra y ruedas de campo que fue consiguiendo. Además, no contaba mucho tiempo porque se encargaba de las dos sucursales de la ferretería familiar en la localidad bonaerense de Moreno.

El segundo modelo que produjo fue a pedido del club y se estrenó durante el siguiente partido que jugaron de local. Sus compañeros lo “arrobaron” en las historias de Instagram, lo que desató una catarata de pedidos de cotización. “Ahí me di cuenta del potencial que tenía, de que no existía nada similar y me puse a fabricarlo, de una manera muy artesanal” , cuenta.

“El bombazo fue instantáneo”, resume Lanzillotta. La primera semana recibió los primeros 20 pedidos, que implicaron una inversión inicial de $200.000 en ese momento. Durante el primer año, ya estaba promediando la producción, distribución y venta de 50 productos mensuales y había alcanzado los 100 mil seguidores. Todo orgánico, sin publicidad, nada.”, asegura.

En la actualidad, Fuegos JL con una planta de producción ubicada en Moreno y proyecta duplicar su producción para fines de 2023, para llegar a 900 unidades. El proyecto emplea a 38 personas, que prestan funciones en las áreas de administración, compras, producción, fábrica, comercio exterior, recursos humanos y logística.

“Nos hemos industrializado, pero conservando la artesanía”, dice Lanzillotta. Y precisa: “Compramos la plancha de hierro que hay que trabajar con máquinas, pero sobre todo, con mano de obra, que tiene que ser buena porque los productos llevan mucho detalle, mucha artesanía. No es que sale de una máquina, se embala y se envía”.

En cuanto al catálogo, la marca ofrece asadores y parrillas, fogoneros, hornos y accesorios, que oscilan entre los $80.000 y los $600.000, dependiendo del modelo y los materiales, que van desde el hierro hasta el acero inoxidable. La mayoría de las unidades lleva el nombre de un personaje de la serie Vikings, una de sus favoritas.

Consultado acerca del valor diferencial de los productos, más allá de la multifuncionalidad que ofrecen a la hora de cocinar, Lanzilotta afirma: “Tienen una parte artesanal y estética muy trabajada, que hace que también queden lindos en el jardín. No son solo un pedazo de fierro. Desde el punto de vista del diseño, creo que logré imprimirles cierta mística. Me interesa mucho que cada producto quede armonioso para que lo puedas exhibir en tu casa, más allá de su función”.

Fuegos JL tiene 25 puntos de venta en la Argentina y ha exportado sus productos a 42 países Gentileza

“Dar el salto”

Lanzilotta saca la cuenta y estima que a los primeros dos mil asadores los hizo con materiales reciclados en su totalidad. Compraba fondos de barco y los cortaba con un plasma. Lo mismo con las ruedas de carretilla y las de campo, con las que hacía los aros. Al principio, se encargaba él mismo de toda la cadena productiva: gestionar la materia prima, soldar los productos, distribuirlos. “Fue un momento en el que me asusté porque la demanda era demasiada. Llegué a deber 400 asadores. Ese fue el cuello de botella que me hizo entender que había dar el salto”, cuenta.

Eso ocurrió a fines de 2019, durante un viaje a Italia. “Los mellizos Funes Mori me arrobaron en una historia y, a la distancia, vendí al toque los sesenta asadores que me quedaban. Ahí me di cuenta de que en la Argentina no había nadie soldando y dije basta. Alquilé un galpón y empecé a contratar gente. Ese fue el primer salto de producción”, asegura Lanzellotta.

El segundo “salto” se dio a partir de un viaje que realizó en febrero de 2020 a Texas, Estados Unidos, donde vive un amigo, que ahora también en su socio y es quien mantiene la representación de la marca en ese país. “Me convenció de que había que ampliar el mercado y exportar hacía ahí”, relata. Y recuerda que volvió a la Argentina justo un día antes de la cuarentena por la pandemia del Covid-19: “Tuvimos que cancelar aquel primer contenedor de mercadería, pero a los pocos meses ya estábamos exportando, desde el mismo galpón que ahora me está quedando chico”.

El modelo especial que Fuegos JL construyó para que la selección argentina la lleve al Mundial de Qatar 2022

A Qatar y más allá

El producto estrella de Fuegos JL se llama Floki y cuesta $490.000, valor que puede ascender a $600.000 si se lo prefiere con accesorios. Se trata de un asador que tiene un diámetro de 1,2 metros y una altura de 75 centímetros. Pesa 250 kilos y está hecho con “materiales nobles” –hierro y madera–, con ruedas que facilitan su traslado.

“Es nuestro producto estrella porque es el que las grandes marcas nunca nos pudo copiar. Lleva una rueda de tractor muy rara, que muy difícil de conseguir. Es mi favorito”, confiesa Lanzillotta.

Sin embargo, no es el modelo que le pidió la AFA para llevar al Mundial de Qatar, por la sencilla razón de que no daría abasto con la cantidad de comensales interesados en que su producto estuviera ahí.

“Nos pidieron un modelo de parrilla que no hacíamos porque tenía que ser de 2x60 metros. Pero claro –dije– , si va a estar en Qatar, ¡manos a la obra!”, recuerda. “Tuvimos las parrillas campeonas del mundo, así que después adaptamos el diseño para la casa. Ya está a la venta y se llama modelo Qatar”.

La unidad puede ser de hierro o acero inoxidable, lo que hace a la diferencia del precio. Lleva cuatro rueditas, ladrillo refractario y accesorios incluidos (brasero, pala para brasas, atizador y plancha). “Se está vendiendo bastante”, asegura Lanzillotta. Y aclara que, de todas maneras, su modelo preferido fue a Qatar porque “necesitaban un brasero” y su producto estrella era justamente el modelo que mejor cumplía con esa función.

—Yo quería que Floki esté ahí. Y estuvo.

El modelo Qatar adaptado para uso hogareño Gentileza