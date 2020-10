Del arte a la cocina. Los negocios innovadores que abrió la pandemia de Covid-19

Lucrecia Cornejo, cofundadora y directora de Diderot.Art, explicó cómo adaptaron su negocio de venta de arte online durante la pandemia Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

La pandemia de Covid-19 cambió todas las industrias y el arte no se quedó atrás. Diderot.Art es una plataforma reúne a más de 70 artistas y 700 obras de arte en donde los clientes pueden comprar y explorar piezas según sus preferencias y reforzó su innovación de origen con las nueva vuelta que encontró adaptarse a un momento de confinamiento como el de los últimos meses.

"Fue innovador cuando lo lanzamos", dijo Lucrecia Cornejo, cofundadora y directora de la firma, y agregó que la idea fue bien recibida tanto por los artistas como por la sociedad. Hace siete meses que las personas están encerradas en sus casas y eso vino de la mano de querer gastar para decorar. "El arte es un refugio y trajo gratificación en estos tiempos", explicó.

"Cambió la dinámica. Las personas estaban acostumbrados a moverse para ir a ver arte. Ahora el arte se acerca a la gente", aseguró y agregó que las personas deciden cuándo se quieren conectar y cuánto tiempo quieren estar en el sitio. Asimismo, explicó que esta nueva dinámica ayuda a entender qué es lo que le gusta a la gente.

La semana que viene desde Diderot.Art van a redoblar la apuesta y van a lanzar un espacio interactivo. Las personas van a poder ver los cuadros, ver entrevistas y trabajos de los artistas y mismo escuchar un audio guía de los curadores. "Podrán ver el proceso del cuadro, tener información de los artistas y de la obra", explicó Cornejo.

Optimización empresarial también en la cocina

Karina Gao nació en China y a los 9 años se instaló, junto a sus padres, en la Argentina. Es licenciada Economía Empresarial con un máster en París y desde hace algunos años también una cocinera instagramer. Desde su cuenta @Monpetitglouton invita a las personas a acercarse a la cocina y a volver más feliz una rutina de la que, a fin de cuentas, es imposible escapar.

En sus redes Gao acerca el concepto de "batch cooking", que apunta a introducir un método de optimización usado por las empresas en la cocina familiar, para cocinar en cantidad y guardar para tener siempre opciones de comida casera y saludable. "Tal vez es el mismo esfuerzo cocinar dos porciones que ocho y congelar las que sobran para otro momento", explica Gao, que además anima a las familias a integrar a los hijos a la rutina.

Karina Gao, cocinera e instagramer, dialogó con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio

Si bien Gao asegura que migrar a la Argentina le cambió la vida "para bien", admite que durante su infancia sufrió discriminación y que, contrariamente a la experiencia de muchas personas, las redes sociales son el lugar donde ella encontró un ámbito de tolerancia y afecto. "25 años atrás me daba miedo salir a la calle porque me gritaba cosas y ver la diferencia, el amor que recibo todos los días de mi comunidad en las redes, me levanta y me da confianza en el futuro", dijo.

Para los próximos años, Gao ve en el mundo gastronómico también una polarización muy fuerte. "Está por un lado la gente que quiere comer súper sano, buscan lo bio e incluso van al campo a buscar su comida o cultivan y por el otro están los desarrollos más científicos, la pastilla que podés tomar y que te aporta todo los nutrientes de una comida", explicó.

Karina Gao, cocinera e instagramer

De todos modos, advierte una "democratización" general de la cocina y una nueva centralidad de la comida que permite expandir incluso conceptos asociados a consumos más elitistas. "Creo que lo gourmet va a ser algo cotidiano; encontrar en la simpleza algo diferente", aseguró.

