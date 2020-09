¿Cómo se construye una sociedad "decente"? Con diálogo y persuasión para incluir a las diversidades, con un sentimiento de futuro común e incluyendo a personas de distintos estratos sociales, religiones, edades y género en la mesa Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

¿Cómo se construye una sociedad "decente"? Con diálogo y persuasión para incluir a las diversidades, con un sentimiento de futuro común e incluyendo a personas de distintos estratos sociales, religiones, edades y género en la mesa.

En ese punto coincidió el panel moderado por la periodista de LA NACION Luciana Vázquez e integrado por Julia Pomares (Cippec), Pacho O'Donnell (escritor), Norma Rodríguez (Mujeres Artesanas Indígenas del Gran Chaco) y Vilma Ibarra (Secretaría Legal y Técnica de la Nación) durante el evento "Acuerdos para una nueva convivencia".

"Lo más importante es que nos sintamos parte de un colectivo común: ver qué nos une más allá de la grieta y la polarización", señaló Pomares. La directora ejecutiva de Cippec señaló que la convivencia democrática es un punto que la Argentina siempre defendió y también hizo referencia a la meritocracia, una idea "que siempre unía a la sociedad argentina" y que ahora se pone en duda. "En un país de inmigrantes, la movilidad siempre fue algo que nos identifica: me parece importante poner en la mesa cuestiones que estamos poniendo en duda y que son algo importante para mirar hacia adelante", apuntó.

Además, bregó por la diversidad de sectores socioeconómicos: "Una mesa con hombres del mismo estrato social y de los mismos sectores no es una mesa diversa", señaló.

Rodríguez habló de la coordinación con diferentes asociaciones y sectores de la sociedad para poder llevar adelante su actividad artesana a pesar de la pandemia.

Por su parte, O'Donnell habló de la diversidad etaria. A su juicio, hay una fuerte discriminación de los adultos mayores que se demuestra en las "miserables jubilaciones" que se les pagan y en las condiciones de vida en las residencias de ancianos, que quedaron expuestas durante la pandemia. Por un lado, dijo que el "rechazo al viejo" proviene de asumir que la vejez es decadencia y, por otro lado, de que las personas de la tercera edad "son malos consumidores" en una sociedad basada en el consumo.

"Somos un material de descarte", resumió. En su caso, describió, no pudo asumir cargos en el Estado luego de sus 65 años (edad jubilatoria) a pesar de estar activo físico y mentalmente porque así no se lo permiten las normas.

Finalmente, Vilma Ibarra se refirió a los debates sociales más recientes y al rol del Estado en esos debates Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Finalmente, Vilma Ibarra se refirió a los debates sociales más recientes y al rol del Estado en esos asuntos. Primero habló del matrimonio igualitario y dijo que en ese momento para generar consensos se apeló a la evidencia para generar reflexión, a explicar y a contar, y no a la confrontación y a la descalificación. Añadió que, para eso, fue inspiradora una frase del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo que una sociedad "decente" no humilla a sus ciudadanos.

Luego hizo hincapié en el aborto, una demanda social todavía muy fuerte. "Con este tema hay mayor dificultad por una resistencia muy marcada de los sectores religiosos. Pero no hay que enojarse: hay que explicar que la penalización del aborto y la amenaza de prisión para las personas que abortan no han sido útil para frenarlos", dijo, y explicó que se busca una estrategia centralizada en dos pasos: prevenir muertes por aborto y dar una educación sexual sólida para evitar embarazos no deseados.

