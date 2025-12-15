Subieron las acciones y los bonos tras el anuncio de cambios en el sistema de bandas

La política monetaria y cambiaria se modificará con el arranque de 2026. A dos semanas de terminar el año, el Banco Central (BCRA) anunció que a partir del 1° de enero próximo iniciará un programa de acumulación de reservas y las bandas cambiarias ajustarán cada mes al ritmo del último dato de inflación mensual. Con el mercado del dólar oficial ya cerrado cuando se conoció la noticia, la primera reacción se vio en los tipos de cambio libres, que tendieron al alza. También impactó positivamente en bonos y acciones.

Las cotizaciones financieras transitaron la mañana del lunes con relativa calma. Sin embargo, luego del comunicado oficial cerca de las 15:30, cambiaron la tendencia a la suba. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1492,01, un incremento diario de $13,28 (+0,9%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) terminó el día a $1528,81, unos $20,23 más que el viernes (+1,3%).

La reacción fue más llamativa en el dólar blue, que se negoció en las cuevas y arbolitos de la City porteña a $1480. En este caso, fue un alza de $35 frente al cierre anterior (+2,4%) y dejó de ser la cotización minorista más barata del mercado de cambios.

“De alguna manera, el mercado estaba expectante sobre un ajuste en las bandas, que finalmente ocurrió. Segundo, ocurrió también lo que todos veíamos: sin un ajuste real de las bandas, con una inflación que no está cediendo, perpetuás el atraso cambiario y se dificulta la acumulación de reservas. El ajuste real elimina por lo menos el componente de expectativa sobre un posible atraso. Ahora, enero tendrá un ajuste del 2,5% correspondiente a noviembre, eso es T-2″, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

El Banco Central modificará las bandas cambiarias a partir de enero Soledad Aznarez

En tercer lugar, el analista sumó que el compromiso de compras de dólares en la medida que suba la demanda de dinero “también es bueno” porque genera expectativas sobre la remonetización de la economía. “Creemos que las medidas vas en línea con lo que el mercado observaba. Son buenas, bonos en dólares suben. El MEP y CCL arriba, habrá que ver mañana”, completó.

En cambio, los dólares oficiales no llegaron a mostrar cambios en su precio, ya que dejaron de operar a las 15 horas, minutos antes del anuncio. El minorista en el Banco Nación se mantuvo estable a $1465, mientras que el precio promedio en del mercado fue de $1465,14, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que hace el Banco Central.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró la primera rueda de la semana a $1438,28, equivalente a una caída de $2,40 frente al cierre previo (-0,17%). A mediados de abril, el Gobierno firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y estableció un régimen de bandas cambiarias que iba de los $1000 a $1400. Como hoy ajustan a un ritmo del 1% mensual, actualmente prevén un piso de $921,20 y un techo de $1518,52.

“Este escenario es muy positivo para los bonos en moneda dura, ya que el Banco Central se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo", señalaron los analistas de AdCap Research.

Cuáles son las perspectivas de la economía en 2026, según Andrés Borenstein

Justamente, aunque los bonos soberanos en dólares arrancaron el día en positivo, tras conocerse la noticia la tendencia se reafirmó. Los Bonares presentaron subas del 1,59% (AL41D) y los Globales de hasta 2,84% (GD29D). El riesgo país por el momento cede una unidad y se ubica en 623 puntos básicos, de acuerdo con Rava Bursátil.

Con foco en el mercado accionario, la Bolsa porteña pasó del rojo al verde en cuestión de minutos. Finalmente, el índice S&P Merval trepó 1,1% y cotizó en 3.012.680 unidades (equivalente a US$1970 al ajustar por el dólar CCL). En el panel principal, se destacaron las acciones de Banco de Valores (+3,8%), Banco Supervielle (+3,4%) y Grupo Financiero Galicia (+1,9%).

“Es razonable que suban bonos y acciones, porque el programa necesitaba un service de las bandas cambiarias. Eso lo ponía más pesado al mercado, era una noticia que se esperaba al caer, porque estar siempre cerca del techo era una complicación. Parece que el Gobierno dio una señal un poco más concreta, sobre todo al poner en el comunicado que se pondrán la meta de comprar US$10.000 millones", dijo Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros.

El BCRA se puso la meta de acumular US$10.000 en reservas (Foto: FreeP¡CK)

Para el analista, también será positivo para el riesgo país. Aunque el índice elaborado por el JP Morgan bajó tras las elecciones legislativas por un menor “riesgo político”, aclaró que en el mercado todavía había dudas sobre algunos fundamentos del sector externo. Con este nuevo programa, se le da una señal positiva a los bonistas de que van a acumular reservas.

“Ahora habrá que ver si esa dosis es suficiente para acumular reservas porque dice estar sujeto al flujo de balanza de pagos. Vamos a ver si aparecen esos flujos, que hoy están mucho más apretados. El Banco Central y el Tesoro compran muy poquito porque no hay tanta oferta, entonces tiene que aparecer más oferta para que el BCRA pueda comprar sin generar presión en el tipo de cambio que lo lleve por encima del techo”, explicó.