Diversión. La incertidumbre envuelve a Mundo Marino, Temaikén y otros parques

Los centros de entretenimiento serán los últimos en abrir cuando todo vuelva a la "normalidad"; la angustia de una industria que emplea a 15.000 personas

Sofía Terrile 30 de junio de 2020

La desesperación no es no poder volver a abrir, sino por no tener un horizonte claro. Por el coronavirus, los referentes del sector de los parques de atracciones y de los centros de entretenimiento están en la peor crisis de su historia y no ven la luz al final del túnel. En ninguna de las provincias en las que operan pueden abrir desde hace más de 100 días. Las perspectivas para el futuro cercano son oscuras para una industria que emplea a miles de personas. Basta con ver lo que sucedió en países en los que se volvió a la actividad: se alcanzó solamente un 20% de la facturación previa.

Los parques de diversiones y los centros de entretenimiento son parte de los sectores en los que el rebote no va a llegar apenas se pase de fase. Entre ellos también se contabilizan los cines y los teatros, por ejemplo. En esos espacios, donde el distanciamiento social es más difícil y que dependen de una afluencia masiva de personas para mantener sus estructuras, la recuperación se ve más opaca que para el resto de las actividades.

"En muchas provincias, la situación es casi de vuelta a la normalidad, pero nosotros estamos muy lejos de abrir", aclara Daniel Catzman, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA). En lugares como Corrientes, donde ya hay mucho avance con respecto a la apertura, uno de los asociados logró reabrir su establecimiento por apenas 10 horas. Después, lo volvieron a clausurar.

Hay parques que tienen costos grandes, como los que tienen animales

Los tickets no se venden, pero los costos siguen corriendo. Hay centros endeudados por maquinaria que importaron. Hay otros que no pueden posponer gastos de mantenimiento para no perder los equipos que ya tienen. Hay parques, como Temaikén y Mundo Marino, que tienen animales que necesitan atención veterinaria y comida.

Si bien la mayoría de los asociados recibió ayuda estatal para pagar salarios y la gran mayoría de las empresas pudo arreglar un esquema de suspensiones, es un sector de mano de obra intensiva que emplea a más de 15.000 personas, según estimaciones de la AAPA.

En diálogo con LA NACION, representantes del sector dijeron estar una encrucijada. Mientras sigan cerrados, seguirán recibiendo los beneficios, pero temen por el peor escenario: estar abiertos, con facturaciones mínimas y teniendo que afrontar todos los gastos al 100%.

Citan lo que sucedió en países como Australia, Nueva Zelanda y Holanda, donde los parques que volvieron a abrir, con protocolos de desinfección y medidas de distanciamiento, llegaron a facturar apenas el 20% de lo que vendían anteriormente.

Cambio de hábitos de consumo

"Si volvemos a abrir, no sabemos si la gente va a volver a concurrir. La situación económica es mala y va a haber miedo", advierte Catzman. Mientras tanto, el sector preparó un protocolo basado en tres pilares, explicó Diego Kuss, gerente regional de Operaciones de los centros de entretenimiento Playland: medidas estrictas de higiene, distanciamiento social y el uso de barreras físicas. "De aquí en adelante, para abrir vamos a incurrir en gastos, pero entendemos que es la mejor manera", dice el ejecutivo de la firma que emplea a 350 personas.

La regla para todos es "cero ingresos": es una actividad muy difícil de llevar al mundo digital

En el "mientras tanto", el escenario es complejo. La regla para todos es "cero ingresos": es una actividad muy difícil de llevar al mundo digital, ya que depende de la interacción física con las actividades de entretenimiento que propone. Es, además, una actividad que generalmente se hace en compañía de otros, como familiares o amigos. Algunos centros y parques activaron mecanismos de "compra futura", es decir, vouchers de tickets para cuando puedan reabrir, pero como la fecha es incierta, no tuvieron demasiado éxito.

Le Park tuvo que cerrar un local en Lanús

Los asociados recurrieron a todo tipo de estrategias para subsistir. Por ejemplo, Le Park, un centro de entretenimiento con siete locales en calles peatonales y comerciales, comenzó a vender por Mercado Libre los peluches y juguetes que daba a cambio de puntos en sus locales, pensando en lograr, de alguna manera, que los ingresos no sean cero. Aun así, la firma que emplea a 75 personas tuvo que cerrar uno de sus establecimientos, en Lanús.

Los parques esperan reabrir a partir de agosto

"Para nosotros, los ingresos son cero, así que a partir de ese punto cualquier gasto es representativo. Los egresos más grandes que tenemos son el personal, donde la prioridad es mantener las fuentes de trabajo, los alquileres y los costos de mantenimiento, porque la seguridad será prioridad número uno a la hora de volver a abrir", explica Sebastián Reynoso, su director comercial.

Los operadores del sector calculan que entre agosto y septiembre comenzarán a abrir, aunque no saben con certeza. Los parques y los centros ya perdieron una de sus principales fuentes de ingresos: las vacaciones de invierno, que representan entre el 15% y el 20% de la venta anual, señala Pol Mochkovsky, socio de Sacoa. Asegura que ya no sabe qué decirles a sus 83 empleados que trabajan desde hace al menos 10 años en la compañía. "Para ellos es muy angustiante porque tampoco ven la luz al final del túnel y los informes que nos llegan de otros lados del mundo no son alentadores", cierra.