Mercado Libre cae 10% en la Bolsa de Nueva York

Mercado Libre sufre una pronunciada caída en la Bolsa de Nueva York, tras la presentación de sus resultados del cuarto trimestre y año completo 2025. La acción MELI cedía alrededor de 10% hoy a las 12, a pesar de que la compañía reportó cifras operativas históricas con ingresos netos de US$28.900 millones y un crecimiento interanual del 39%.

Sin embargo, los inversores reaccionaron con cautela ante la presión sobre los márgenes de rentabilidad. El mercado castigó especialmente la menor ganancia por acción, que quedó por debajo de las expectativas de los analistas. El margen de ganancias antes de intereses e impuestos cayó a 10,1% desde el 13,5% registrado un año antes.

Ayer, tras la presentación de resultados en el cierre de mercado, la acción de Mercado Libre experimentó caídas de más de 5% durante el trading posterior al cierre, desplomándose casi 100 dólares hasta cotizar en US$1824 (-5,13%). Si bien los ingresos del cuarto trimestre 2025 crecieron 45% interanual con cifras netas de US$8759 millones, superando las previsiones, la utilidad por acción quedó cerca del 12% por debajo de las expectativas de los analistas. Hoy, la acción abrió incluso más abajo, en US$1756,17, y a las 12 cotizaba a US$1736.

Análisis por negocios

De acuerdo al reporte, el negocio de Commerce exhibió un desempeño “sobresaliente” en el trimestre: el volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) alcanzó US$19,9 mil millones, con un crecimiento interanual de 37% en dólares. Desde la compañía, auguraron que las inversiones en envíos gratis, fulfillment, experiencia de usuario y variedad de productos potenciaron los resultados en los principales mercados.

En paralelo, desde la firma precisaron que los compradores únicos trimestrales superaron por primera vez los 80 millones, con un récord de 16 millones más de usuarios en el último año.

”La red de fulfillment -la más rápida de la región- entregó 75% de los envíos rápidos dentro de 48 horas. Los costos unitarios de envío en fulfillment disminuyeron interanualmente en Brasil, México, Chile y Colombia, gracias a la mayor escala impulsada por el crecimiento de usuarios y frecuencia de compra”, explicaron. En la Argentina -indicaron-, el GMV en moneda constante creció 42% interanual y los ítems vendidos aumentaron 36% respecto al año anterior.

Mercado Libre presentó ayer los resultados financieros de 2025

Por otro lado, en el balance financiero, desde la empresa aseguraron que Mercado Pago alcanzó niveles líderes de NPS en Brasil, México, Argentina y Chile en 2025. “Este hito muestra un progreso importante en la ambición de Mercado Pago de construir el banco digital más grande de la región”, enfatizaron.

En el último trimestre del año, los usuarios activos mensuales totalizaron casi 78 millones (+27% interanual). Los activos bajo gestión crecieron 78% interanual alcanzando casi US$19 mil millones. Y la cartera de crédito aumentó 90% interanual, llegando a los US$12,5 mil millones. La morosidad de 15-90 días (NPL) marcó un mínimo histórico de 4,4%, reflejando equilibrio entre crecimiento y gestión de riesgo.

De acuerdo a la firma, la aplicación de Inteligencia Artificial mejoró los ingresos y la eficiencia operativa. “Dentro del negocio de Commerce: los algoritmos de bidding y las herramientas automatizadas de campañas impulsaron el negocio publicitario Mercado Ads, que creció 67% interanual en moneda constante Y en Adquirencia, permitió identificar comercios de alto valor, elevar el volumen total de pagos adquiridos (TPV) por comercio y acortar períodos de repago”, indicaron.