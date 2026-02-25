Así es la primera planta modular de micro-GNL de Indonesia, que opera con tecnología argentina

En el mapa energético global, Indonesia se presenta como un rompecabezas logístico: un archipiélago de más de 17.000 islas. Allí, donde la infraestructura tradicional de gasoductos es limitada o directamente inviable, la respuesta llegó desde los tableros de una empresa argentina: Galileo Technologies.

Se trata de la primera planta modular de micro-GNL , que fue puesta en marcha este mes en la ciudad de Pasuruan, en Java Oriental. Desarrollada por la firma PT Likuid Nusantara Gas (PT LNG), la instalación incorporó la tecnología Cryobox de Galileo Technologies, que permite licuar gas natural en origen y transportarlo.

El concepto, que la empresa denomina “Gasoducto Virtual”, resuelve el problema de las geografías fragmentadas: al convertir el gas natural en líquido y reducir su volumen 600 veces, este puede ser transportado en camión o barco hacia centros de consumo remotos sin necesidad de infraestructura fija.

La planta ubicada en Pasuruan cuenta con tres unidades capaces de procesar 70.000 metros cúbicos diarios de gas y producir unas 40 toneladas de GNL, que tienen como destino principal a la isla de Bali. Allí, el gas licuado reemplaza a combustibles más pesados y contaminantes en hoteles, industrias y servicios.

De acuerdo a datos de la compañía, esto genera beneficios concretos. Tal es el caso de la reducción de la huella de carbono en actividades industriales y turísticas; la menor dependencia de combustibles importados, con impacto directo en la balanza energética; ahorros operativos para empresas locales, que acceden a un combustible más eficiente y competitivo; y la mejora en la calidad del aire.

El factor “confianza” frente a la competencia china

Para Galileo Technologies, la relación con Indonesia no es nueva. La concreción de este proyecto representa más de seis años de trabajo conjunto con su representante local, Penta Gas Sistems.

“Este proyecto, que se realizó en tiempo récord, confirmó que la modularidad y la estandarización son factores clave para reducir tiempos de implementación, optimizar costos y garantizar una operación confiable. Hoy, esta planta no sólo valida la viabilidad técnica y económica del modelo, sino que también se ha convertido en la primera en su tipo en Indonesia y una referencia para el desarrollo de nuevos proyectos en Indonesia y en el Sudeste Asiático”, señaló Emilio Weber, director Comercial en Galileo Technologies.

Y enfatizó: “Al tratarse de soluciones modulares y estandarizadas, estas plantas pueden implementarse en plazos significativamente más cortos y con menor inversión que una planta de GNL convencional. Esto permite viabilizar proyectos que de otro modo no se desarrollarían, reduciendo el riesgo financiero y permitiendo escalar la capacidad en función de la demanda, acompañando el crecimiento del mercado de forma progresiva y sostenible”.

Esa experiencia -afirmó -ya tuvo su primer impacto: Galileo Technologies cerró un nuevo acuerdo con otra empresa de Indonesia, dejando fuera de carrera a la competencia china. El proyecto está centrado en el suministro de una planta de licuefacción de mayor escala y la provisión de siete equipos Cryobox -con capacidad superior a 170.000 metros cúbicos diarios de procesamiento de gas-, que será construida en la isla de Kalimantan y se espera que entre en operación en el primer trimestre de 2027.

“Si bien existe una oferta con menores costos iniciales, los clientes en proyectos críticos valoran especialmente la eficiencia energética, la experiencia internacional, la confiabilidad, el soporte técnico y el costo total de operación a lo largo del ciclo de vida. Nuestra trayectoria genera confianza en operadores y usuarios finales, que priorizan soluciones probadas, con soporte técnico sólido, representantes en esos países y alta disponibilidad operativa”, explicó Weber.

Para el ejecutivo, el Sudeste Asiático representa una de las mayores oportunidades de crecimiento para tecnologías de small-scale LNG en el mundo. “Se trata de una región con abundantes recursos de gas, geografía fragmentada y fuerte crecimiento de la demanda energética. Países como Indonesia y Malasia, están impulsando activamente soluciones que permitan monetizar reservas de gas aisladas y llevar energía más limpia a industrias y comunidades”, amplió.

Diferencial argentino en un mercado competitivo

Para Galileo, el mercado externo es el corazón de su operación, con todo lo que eso implica en términos de competitividad: más del 90% de su facturación anual proviene de la venta de equipos al exterior. Fundada en 1987, la empresa está presente en más de 70 países, con sus soluciones tecnológicas para la producción, compresión, transporte y licuefacción de gas natural y biometano.

La tecnología Cryobox -particularmente- fue desarrollada en la Argentina y comenzó su despliegue internacional en 2013. Desde entonces, Galileo Technologies instaló más de 150 equipos en más de 10 países, desde la Amazonia brasileña hasta la India, donde soportan más de 50 grados de temperatura.

En el país, opera nueve equipos Cryobox en las cercanías de General Alvear, en la provincia de Mendoza: produce más de 100 toneladas por día de GNL, cifra que -aseguran- la ubican como la “única empresa productora de GNL en el país de esta escala”. Este volumen abastece de forma continua a la Central Térmica Anchoris, una planta de generación eléctrica de 40 MW ubicada en la ciudad de Mendoza.