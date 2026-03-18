El ambicioso proyecto de Club Med para contar con 100 resorts en 2035

Analizar contextos y saber adaptarse a los cambios. Esas fueron las claves que, durante décadas, posicionaron a Club Med como referente mundial de vacaciones premium. Con una propuesta de 60 villages alrededor del mundo, hoy la compañía busca duplicar su tamaño dentro de diez años y ampliar su oferta de destinos.

Pablo Martín Godoy, vicepresidente y director general de la compañía para Sudamérica Hispana, conversó con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, sobre estos próximos proyectos y las principales tendencias del turismo, en el marco del segundo capítulo del Summit de Aviación y Turismo.

Durante el comienzo de la charla, Godoy señaló que los turistas de Sudamérica tienen una amplia preferencia por los destinos de América, aunque también existe una inclinación hacia las opciones de nieve en Europa. En este sentido, no pasó por alto el perfil del turista argentino: “Somos los mejores viajeros del mundo. No conozco otro país que tenga un apego a la categoría de viajes como tenemos nosotros”. Y continuó: “Cuando analizamos demanda y vemos la parte aspiracional, viajes sigue estando top of mind sobre otras categorías”.

A su vez, Godoy contó cómo surgió la idea de all inclusive (todo incluido) dentro del proyecto. “Fue una invención de Club Med en una búsqueda pionera de que en las vacaciones solo tenés que disfrutar”, explicó. Sin embargo, a lo largo de los años la firma se enfrentó a un desafío aún mayor: evolucionar y escalar la propuesta a un nuevo nivel. “Nuestro cliente se sofisticó y nosotros hemos tenido que sofisticar nuestra propuesta”, dijo Godoy.

Para Pablo Martín Godoy, vicepresidente y director general de la compañía para Sudamérica Hispana, el turista argentino es "el mejor viajero del mundo" Alejandro Guyot

“Antes teníamos villages más sencillos y eso desapareció. En los últimos 12 años, la compañía encaró un proyecto de mudar toda su cartera de productos de alta gama”, profundizó. En ese camino, el desafío fue “no perder la esencia”.

Bajo esta línea, Godoy sostuvo que el foco dentro de los villages de Club Med son los deportes para diferentes edades. “Nuestros clientes son activos, todos buscan lo que pueden hacer dentro de las actividades que ofrecemos”, comentó. Y agregó que el 90% de los resorts de la compañía incluye propuestas para toda la familia.

Proyecto “Forever Young”

Tras cumplir 75 años en el mercado turístico, el presidente mundial de Club Med impulsó un proyecto de expansión mundial, bajo el nombre de “Forever Young” (que en espalo quiere decir “por siempre joven”). “En los próximos diez años, Club Med tiene que ser el doble de tamaño. Eso significa tener el doble de clientes. Tenemos que crecer en capacidad y, para 2035, vamos a llegar a 100 villages en el mundo”, anticipó Godoy.

En este sentido, enumeró tres factores clave para que un destino sea atractivo para nuevos turistas: contar con una propuesta única y diferencial, tener acceso a mercados internacionales y desarrollarse dentro de un entorno previsible. El nuevo village de Club Med, ubicado en Sudáfrica, es un ejemplo de ello. Según adelantó Godoy, la experiencia incluirá clases de surf y un safari en una reserva privada.

Además, el experto en turismo resaltó la importancia de mantener un “equilibrio” entre los destinos de nieve y playa. “Tenemos que llegar a una paridad de capacidad tanto en nieve como en sol, y estamos más posicionados en destinos de sol”, señaló.

“La nieve es parte central de la estrategia Forever Young. Es un segmento en el que no tenemos competencia, podemos crecer a mayor velocidad y es un producto sumamente rentable para la compañía", indicó. Y puntualizó que, de cada tres villages que se abren, dos son de nieve y uno es de playa.

Otro de los próximos proyectos de Club Med es un nuevo village en Gramado, Brasil. Allí, el gran atractivo será una pista de esquí artificial que promete ser “la más grande del mundo”.

Por último, Godoy se detuvo sobre el nuevo plan de comunicación de la marca. “Estamos trabajando en que el mar Mediterráneo es mucho más que un mar. Este mar era un lugar donde confluían culturas, y eso tiene que ver con lo que queremos representar: multiculturalidad y el buen uso de tiempo libre”, concluyó.