El conflicto entre Mercado Libre y Temu llegó a la Corte Suprema

La Corte Suprema será la encargada de resolver quién toma el caso entre Mercado Libre, el unicornio de origen argentino, y el gigante del e-commerce chino Temu, por supuesta “deslealtad comercial” y ”publicidad engañosa", según la denuncia planteada por la empresa fundada por Marcos Galperin.

El máximo tribunal tratará el tema luego de que Temu presentara pedidos de cautelar ante dos cámaras que finalmente rechazaron el caso.

Mercado Libre había presentado una denuncia por presunta publicidad engañosa hecha por Temu, una “estrategia desleal y contraria a las disposiciones del Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019”, en agosto de 2025, ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Frente a ello, la autoridad dictó una medida preventiva que obligaba a la plataforma china a cesar su publicidad. Esto incluía “toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros -sitio web, aplicación móvil y redes sociales- y anuncios o mensajes promocionales engañosos”.

Temu dijo que la medida de MELI es "un esfuerzo deliberado por elevar las barreras de entrada a un incumbente como TEMU" PenguinLens - Shutterstock

El pedido de cautelar de Temu es para frenar esa resolución. Ante el rechazo de las cámaras, será la Corte quien decida quién deberá expedirse sobre el caso.

“Mensajes engañosos” vs. "barreras de entrada"

Desde el unicornio argentino afirmaron que la acusación está vinculada a “mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas”.

En su denuncia, Mercado Libre cuestionó que Temu haya iniciado sus operaciones en la Argentina en marzo de 2025 y rápidamente haya ganado presencia en el mercado a través de una estrategia agresiva, basada en precios extremadamente bajos -incluso por debajo del costo de los productos-, junto con publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos, en aparente violación de la normativa vigente.

Asimismo, sostuvo que Temu opera mediante su aplicación y múltiples plataformas digitales, incluyendo redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube y que, a través de estos canales, lanzó campañas de marketing que -siempre según la apreciación de Mercado Libre- inducen al error a los consumidores, “utilizando precios irrisorios y supuestas promociones que no se cumplen en la práctica, con el fin de fomentar la descarga y uso de su app".

“Esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya. De hecho, ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales”, dijeron en Mercado Libre a LA NACION.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, había cuestionado el accionar de Temu Alberto Brescia

Y enfatizaron: “Mercado Libre compite con grandes jugadores en toda la región. La compañía opera en uno de los sectores más dinámicos y abiertos de la economía, donde coexisten plataformas globales, cadenas físicas, canales digitales y una enorme diversidad de empresas que ofrecen alternativas todos los días”.

La denuncia de Mercado Libre llegó luego de que el gigante asiático armara una agresiva campaña para llegar a las redes sociales de los argentinos, y cerrara una alianza con el operador logístico Andreani para distribuir los paquetes. En julio ya habían reportado cerca de 300.000 envíos mensuales, fundamentalmente de bijouterie, juguetes, accesorios y ropa.

Tras la denuncia, en agosto, Temu realizó una presentación en la que cuestionó la validez de la notificación. Asimismo, alegó que tiene “un modelo de negocio alineado con principios de transparencia, competencia leal e inclusión, que fortalece los derechos del consumidor y fomenta un entorno comercial ético; que los descuentos, precios, condiciones de envío y términos de la promoción se encuentran claramente detallados y disponibles para el usuario, lo que impide que se configure un supuesto de inducción a error”.

Según el planteo de Temu: “La batería de denuncias presentadas por MELI en toda la región no solo resulta infundada, sino que constituye un esfuerzo deliberado por elevar las barreras de entrada a un incumbente como TEMU, cuyas ofertas de mejores precios y condiciones comerciales ponen en jaque su posición dominante”.