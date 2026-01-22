Uber Eats vuelve a la Argentina en pleno boom del delivery

Uber Eats vuelve a la Argentina. La plataforma estadounidense de delivery que llegó al país en 2018 y se retiró en 2020 en medio de un proceso global de desinversión, regresa ahora con un mercado más maduro, altamente concentrado y con un crecimiento sostenido.

El retorno ocurre en plena expansión del sector. A diferencia del escenario que se presentaba durante su primera etapa, cuando el rubro todavía estaba en consolidación, hoy la industria atraviesa un boom: el delivery vive un nuevo auge marcado por el incremento de la demanda y se convirtió en un canal clave para miles de comercios gastronómicos y minoristas.

Uber Eats había desembarcado en la Argentina a finales de 2018: debutó en Mendoza y luego se expandió por Córdoba y por el Gran Buenos Aires, hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires en 2019. Para ese entonces, la app ya tenía más de 2000 restaurantes asociados en todo el país.

En la Argentina, el mercado está concentrado en dos jugadores: PedidosYa y Rappi Ignacio Sánchez

Sin embargo, un año después, en noviembre de 2020, la empresa anunció su salida. En ese entonces, desde la casa matriz informaron la decisión de concentrar su operación global de delivery en mercados estratégicos y discontinuar aquellos donde no alcanzaba escala suficiente.

“Hemos tomado la decisión de discontinuar el servicio de Uber Eats en la Argentina y Colombia. Esto nos permitirá enfocar recursos y energía en otros mercados alrededor del mundo. Esta decisión se aplica solo al servicio de Uber Eats y no afecta al negocio de viajes compartidos de Uber”, confirmaron voceros de la compañía en ese entonces.

Desde entonces, el mercado quedó prácticamente concentrado en manos de dos jugadores: PedidosYa y Rappi. Previamente, también Glovo operó en el país: llegó en 2018 y un año después fue adquirida por Delivery Hero -dueña de PedidosYa- por 230 millones de euros (alrededor de US$272 millones). El acuerdo incluyó sus activos y red de logística en la Argentina, Perú, Ecuador y otros cinco países latinoamericanos.

Uber comenzó a testear el modelo del delivery de comida en 2014 con una prueba piloto en California, Estados Unidos, bajo el nombre UberFresh. Tras su buen desempeño, la compañía renombró el servicio como Uber Eats y comenzó la expansión. Hoy opera en más de 11.000 ciudades del mundo.