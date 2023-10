escuchar

A Antonella Manes la fascinación por París le surgió después de llegar al lugar, solo porque había contratado, en 2014, una promoción de dos ciudades al precio de una. La primera fue Nueva York y, la segunda, la capital francesa. Le impactó de tal manera que decidió quedarse. Hizo varios trabajos y abrió un blog contando su experiencia, y esa fue la semilla de la agencia de tours que es hoy su fuente de ingresos. Trabaja con diez guías autónomos y hace al menos dos recorridos diarios cuyos precios rondan los 40 euros por persona si son grupales.

“Loca suelta en París” era el nombre de su blog y es ahora el de su emprendimiento. Manes tiene 34 años y viajó apenas recibida de productora audiovisual en Buenos Aires. “Vine sin expectativas, solo porque estaba la promoción -cuenta a LA NACION-. Tenía 23 años y Nueva York me avasalló, no me gustó nada. En París me alojé en Montmartre, el barrio de los artistas, y a poco de llegar pensé ‘necesito y quiero probar un tiempo acá’”.

Subraya que la idea de “probar suerte” por una temporada “no fue por dinero, sino por la experiencia”. Los primeros meses, con una visa de trabajo, se ocupó en el restaurante de un hotel como camarera y bar tender. “Me gustó mucho la dinámica, el compartir una casa -algo que en la Argentina en ese entonces no era frecuente-, estar sin mi familia. Decidí que quería estar más tiempo y me fui a Italia a sacar la ciudadanía”, repasa.

Antonella Manes se fue en 2014 a París con "cero expectativa"; hoy tiene una empresa de tours

Era el 2016, se tuvo que instalar tres meses en Italia y gastó todos sus ahorros en un gestor: “Me tenía que quedar esperando; estaba en un cuarto de dos por dos y ahí empecé con el blog, a contar mi vida en París, a donde había llegado sin hablar francés, sin planes. Como me decían que estaba loca, salió el ‘Loca suelta en París’”.

Sus posteos en Facebook -Instagram no era el furor de ahora- empezaron a acumular comentarios y el blog, visitas y consultas. Para costear su estancia en Italia, armaba itinerarios y guías de viaje a quienes se lo pedían.

Cuando obtuvo la ciudadanía, regresó a París. Como no se sentía “100% preparada” para ser guía comenzó a estudiar historia y geografía a distancia en una universidad española. En paralelo, trabajaba en free tours y como recepcionista en un hotel, donde conoció a Iván Conde, quien es hoy su esposo y socio.

“Fue él quien me impulsó y me ayudó a convirtir el blog en un emprendimiento, en una empresa”, dice. Invirtió unos 1.300 euros en el desarrollo. Comenzaron ellos dos y ahora cuenta con una decena de guías autónomos que trabajan para la agencia. Tiene diferentes propuestas de tours, incluyendo uno de sesiones de fotos que hace Conde, quien estudió Imagen y Sonido.

Los recorridos más pedidos cambian por temporada, pero Montmartre y Versalles en general lideran las preferencias. Todos son semiprivados, de entre dos y nueve personas, y cuestan desde 40 euros por cabeza.

Iván Conde es esposo y socio de Manes; hace tours de book de fotos

“Siempre incluyen una experiencia, como comer un crepe o tomar un café en el primer bar de París -describe Manes-. Hay una enorme oferta de free tours, nosotros proponemos una experiencia en tu idioma”. Los privados cuestan alrededor de 100 euros por persona. La agencia también trabaja “mucho” con empresas de viajes que la contratan para grupos. Ya están preparando tours para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París en el 2024, y tienen nuevas propuestas para los próximos meses, como historia de la moda y la ciudad en las guerras mundiales.

“No imaginaba que me apasionara tanto una ciudad que nunca me interesó -asegura-. Vivo de lo que amo, conocí a mi amor, tengo una empresa propia que se sigue desarrollando y ampliando. Extraño a mi familia y solo porque vivo bien no regreso. Trabajo y soy feliz. La agencia es como haber abierto mi mundo, en mi idioma”.