Murió la actriz Nadia Farès tras un trágico accidente en una pileta en París

El cine francés está de luto. A los 57 años murió la actriz Nadia Farès, reconocida mundialmente por su inolvidable trabajo en Los ríos de color púrpura (Les rivières pourpres) del 2000. Fueron sus hijas quienes confirmaron la tragedia: la intérprete fue encontrada inconsciente en una pileta y, tras cinco días de internación en estado de coma, falleció el viernes 17 de abril.

“Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia perdió a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, expresaron sus dos hijas Cylia y Shana Chasman, fruto de su matrimonio con el productor Steven Chasman, en un comunicado que compartieron con la agencia AFP. En el texto hicieron un pedido de “respeto y discreción” para atravesar este difícil momento.

La actriz Nadia Farès murió a los 57 años (Foto: Instagram @nadia_fares)

La muerte de la artista generó una profunda tristeza, pero también conmoción y horror. Según trascendió, la encontraron inconsciente en la pileta de un club privado de París. El domingo 12 de abril fue ingresada al Hospital Pitié-Salpêtrière de la capital francesa, donde falleció cinco días después tras estar internada en estado de coma.

Ahora se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido en la pileta, pero por el momento no se habría identificado ninguna situación sospechosa.

La intérprete fue encontrada inconsciente en una pileta y murió cinco días después en un hospital francés (Foto: IMDb)

Nacida en Marrakech, Marruecos, el 20 de diciembre de 1968 y nacionalizada francesa, Farès creció en Niza y luego se trasladó a París, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación a principios de los 90. El proyecto que la lanzó a la fama fue Los ríos de color púrpura, dirigida por Mathieu Kassovitz, la cual coprotagonizó con Jean Reno y Vincent Cassel. Según ella misma contó, en septiembre de 2026 iba a comenzar, en París, con el rodaje de su primera película como directora y escritora.

Escena de Los ríos de color púrpura

En cuanto a su salud, en enero de 2026, la intérprete reveló en una entrevista con la revista francesa Gala que en 2007 la operaron del cerebro por un aneurisma “bastante grave”. Definió la situación como “una bomba de relojería que necesitaba tratamiento urgente”. También contó que en un período de cuatro años la operaron tres veces del corazón.

“Todos tenemos nuestros contratiempos. Son momentos en los que uno se cuestiona y se da cuenta de que hay que vivir la vida al máximo. ¡Que hablen los demás y sigamos adelante! Sin importar los obstáculos, se trata de levantarse y aprender de ellos. Nacemos para aprender a vivir, a envejecer y a estar preparados para partir: la misión es sencilla, pero es un esfuerzo de toda la vida”, reflexionó.

El mensaje de despedida de una de las hijas de Farès (Foto: Instagram @cylia.chasman)

Un par de horas después de conocerse la noticia de su muerte, sus hijas se pronunciaron en sus redes sociales y le dedicaron emotivos y conmovedores mensajes de despedida. “Este es un dolor que jamás voy a superar. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros. Sé que luchaste con todas tus fuerzas por tus hijas. El sábado estábamos hablando por teléfono y me dijiste que no le tenías miedo a la muerte, y yo te respondí que sí le tenía miedo a la tuya, y al día siguiente el universo decidió que era tu hora. Por mucho que me duela, me consuela saber que no tenías miedo. Sé que hiciste todo lo posible por quedarte. Me senté al borde de tu cama y te rogué que te quedaras, y el universo te llevó de todos modos. Me duele decir adiós, pero mamá, te voy a enorgullecer”, sostuvo Cylia en una publicación de Instagram. Su hermana Shana, por su parte, dijo que compartiría unas palabras cuando se sintiera lista.