GCDI declara el default de su deuda y solicita concurso preventivo

GCDI busca la apertura de concurso preventivo. La constructora, detrás de la remodelación del Mâs Monumental y la Terminal de Ezeiza, tomó la decisión tras un crítico cierre del ejercicio 2025 y ante la imposibilidad de afrontar sus compromisos financieros inmediatos.

En una nota enviada ayer a la Comisión Nacional de Valores, la sociedad informó que solicitará la apertura del proceso ante la Justicia “a la mayor brevedad”. La firma aclaró que lo hará como una herramienta destinada a ordenar su pasivo, preservar la continuidad de la empresa en marcha, proteger las fuentes de trabajo y resguardar la integridad de sus activos.

La empresa tomó la determinación días después de comunicar que no realizaría el pago de los intereses de las Obligaciones Negociables Clase XVII, cuyo vencimiento operaba ayer, 11 de mayo. El monto del servicio de interés incumplido asciende a US$6736,77, lo que podría derivar en un “supuesto de Incumplimiento”, tras el período de gracia de cinco días hábiles.

Esta decisión financiera es la consecuencia directa de un deterioro profundo en sus balances. Al 31 de diciembre de 2025, GCDI reportó un patrimonio neto negativo de $7,6 millones y un capital de trabajo negativo superior a los $31,3 millones .

GCDI está detrás de la construcción de la “Rueda de Buenos Aires” en Puerto Madero Archivo

Pese al pedido de concurso, la compañía aseguró que buscará preservar la continuidad de la empresa en marcha y proteger las fuentes de trabajo. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentra la construcción de la “Rueda de Buenos Aires” en el Dique 1 de Puerto Madero. El contrato para esta estructura de 82 metros de alto, similar al “London Eye”, asciende a más de $10.163 millones (cerca de US$7,1 millones al tipo de cambio actual más IVA, tomando como base los valores de octubre de 2025) y tiene un plazo de ejecución de 450 días.

Previamente, la empresa estuvo también a cargo de la remodelación del estadio de River Plate en el barrio porteño de Núñez. El trabajo implicó la construcción de las nuevas tribunas inferiores Sívori, la Centenario y la San Martín, 180 palcos, 926 plateas “hospitality” y un restaurante de 700 metros cuadrados.

Además, se puso al frente de la nueva Terminal B de Partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trató de una obra de construcción suspendida en 2020, a raíz de la pandemia por Covid-19.

Cambio de mando

La crisis de la constructora coincide con un proceso de transformación en su estructura de control. En noviembre de 2025, el empresario Marcelo Fígoli, dueño de Fenix Entertainment y Alpha Media, adquirió a través de Haselt el 42,5% del capital social de la firma, que hasta entonces estaba en manos del fondo PointState.

La apuesta de Fígoli fue que la constructora, que ya atravesaba una situación económica y financiera compleja, recupere protagonismo en el segmento de obras privadas, civiles, industriales y de infraestructura a partir de la puesta en marcha de proyectos adjudicados y la búsqueda de nuevos negocios. Y como parte de esta renovación, renovó también su conducción: en enero de este año, Ramiro Juez asumió como CEO, en reemplazo de Francisco Fiorito.

GCDI nació como TGLT en 2005 y en 2018 compró a una de sus competidoras la constructora Caputo -propiedad de Nicolás Caputo-. A mediados de 2022 reestructuró su deuda y se renombró como GCDI con la estrategia de poner foco en la construcción.