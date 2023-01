Es diseñadora de modas, armó una empresa de tours a medida en Londres y la pandemia le dio un impulso

escuchar

CÓRDOBA.- Luciana Cabarcos, 44 años, es diseñadora de modas. Hace 20 años se fue por primera vez de la Argentina a estudiar y trabajar; vivió en Londres, en Francia y en España, y regresó a su país. Hace seis años, volvió a la capital del Reino Unido pensando en “dar vuelta la página” y empezar algo nuevo. Pero no tenía en claro qué. En 2017, con una inversión mínima, creó Fashion Trips, con la que realiza visitas guiadas personalizadas. En temporada alta, hace más de una por día

“Estaba aburrida de la moda y siempre me gustó la historia, el arte y Londres -cuenta a LA NACION-. Toda la vida en mis viajes, me la paso caminando; una vez ayudé a una persona a armar un recorrido y cuando me dijo ‘me tendrías que haber cobrado’, surgió la idea”.

Su proyecto original y “excusa” del viaje era continuar con la fabricación y el diseño de ropa, a la vez que iniciaba una tarea con artesanas. Las dificultades para exportar le marcaron la primera objeción y descubrió que con los tours también podía “cortar el cordón umbilical” con la Argentina para no estar “siempre” pendiente.

En Londres la oferta de visitas guiadas es amplia. La competencia, define, es “fuerte”, así que empezó por distinguirse con el nombre de su emprendimiento. “Una vez que captada la atención, empiezo a contar las alternativas”. El primer año, reconoce, no vio “un peso”.

“Persevera y triunfarás es mi lema; tengo paciencia para lo que me gusta y también para recorrer el camino”, agrega. Cuenta con una serie de tours ya diseñados y, si el cliente prefiere, en base a una serie de preguntas le arma uno “a medida de sus intereses”. Por ejemplo, uno de día completo, cuesta 500 libras esterlinas ($96.000).

Hay opciones para elegir: lugares populares, monumentos reales, las mejores tiendas de la ciudad y “joyas escondidas”. Cabarcos aclara que no acompaña a hacer shopping sino que siempre cuenta el “contexto, historias de marcas, diseñadores independientes, algo diferencial” e intenta priorizar lo británico. “Lo menos famoso, la cara más local”.

La mayor demanda de los tours es de Canadá y Estados Unidos.

“La idea es ver cómo el arte, la moda y el diseño marcan esta ciudad -agrega-. Pongo todo mi background al servicio de lo que hago. La inversión inicial fue muy baja y fui reinvirtiendo todo lo que ingresaba; en esta actividad gano más de lo que invierto y eso la diferencia de lo que hacía antes ”.

Está convencida de que a pesar de que hay “mucha competencia”, hay “oportunidades”. “Uno se puede hacer un lugar, hay oportunidad de crecer, se ayuda mucho a los emprendedores”, apunta y distingue que no es como en la Argentina, donde “primero te cobro y después veo”.

En Londres no se requiere inscripción para ser guía; ella primero se registró como autónoma y, después, como empresa: “Saqué el seguro, contraté un contador y a las 24 horas tenía la firma”. Ofrece guías en español, inglés e italiano.

Con la irrupción de la pandemia del Covid-19, Cabarcos debió reinventarse. Usaba la hora que daba el Gobierno inglés para hacer actividad física, para salir a recorrer diferentes barrios y grabar un vivo.

“Armé un canal de Youtube que fue creciendo y que me sirve para ahora vender productos por el sistema digital -señala-. Como el Gobierno nos ayudaba y pagaba el 80% del sueldo que ganaba como empresaria, empecé a usar esos recursos para marketing de mi emprendimiento”.

Con ese escenario, cambió su plan de negocios, que era contratar guías, y empezó a desarrollar tours descargables para vender. Sus principales clientes son de Estados Unidos y Canadá y, afirma, el canal de Youtube le abrió Latinoamérica, por lo que ahora tiene mucha demanda de México.

Cabarcos no sabe de dónde viene su pasión por lo inglés, aunque supone que de su abuelo Horacio: “Aunque él era vasco-francés, practicaba juegos ingleses, tenía sus costumbres y supongo que me contagió eso”.