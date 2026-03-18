Ganar competitividad y desarrollar productos de calidad, las claves para impulsar el turismo

En un mundo cada vez más conectado, el turismo en general y las vinculaciones entre las provincias, en particular, cobran una relevancia creciente. “Apostamos para desarrollar el turismo en el país y el principal driver para la comercialización es la financiación”, señaló Diego García, director ejecutivo de CVC Corp Argentina, que gestiona marcas como Almundo, Biblos y Ola, durante del Summit de Aviación y Turismo organizado por LA NACION. En ese sentido, destacó que las opciones de pago en cuotas impulsan destinos como Ushuaia, Bariloche e Iguazú, que “se mueven mucho”.

Una visión similar compartió Esteban Abolsky, copropietario y directo general de Arakur, hotel cinco estrellas en Ushuaia ubicado dentro de una reserva natural privada. “El mercado argentino está redescubriendo destinos nacionales, donde lo principal es la naturaleza. Recién cuando nos visitan ven todo lo que tenemos para ofrecer”, afirmó.

Para sostener ese crecimiento consideró clave seguir desarrollando ofertas atractivas en las provincias, un concepto que describió como la “creación del destino a partir de propuestas de producto”. En otras palabras, explicó que para despertar un interés genuino por los distintos “es necesario la introducción de diferentes actividades y atracciones”. Ejemplificó que, desde el hotel, están trabajando en el mejoramiento del antiguo Valle de Lobos, que pasará a llamarse Valle Esmeralda, por ser la histórica puerta de acceso al sendero que va hacia la laguna que lleva ese nombre, y que es uno de los más populares de Ushuaia.

La lógica también aplica a los destinos internacionales con conectividad desde la Argentina: “Si creás un buen producto para la temporada y le das conectividad, tenés flujo garantizado”, sostuvo García, y agregó un concepto central: la diferenciación. “Hay que tener propuestas originales para lograr que, entre todas las opciones que hay en el mercado, te elijan a vos”.

Bajo esa premisa, CVC buscó descentralizar la oferta turística con la incorporación de cinco vuelos chárter semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Brasil. “El nordeste brasilero está mal conectado desde la Argentina en general, así que imagínense desde el interior”, explicó. La iniciativa, aseguró, trajo resultados: “Fue un boom, nos vinieron a buscar desde otros estados de Brasil para que hagamos lo mismo”.

El periodista Ignacio Federico dialoga con Diego García, que asegura: “Si creás un buen producto para la temporada y le das conectividad tenés flujo garantizado”.

Viajar todo el año

El turismo está atravesado por la estacionalidad: “Los viajeros estadounidenses y europeos suelen venir a Ushuaia en su invierno” señaló Abolsky, aunque aclaró que su primer mercado es el nacional y segundo el brasilero, que no tienen la estacionalidad tan marcada.

El principal desafío que destacó, en términos de inversión, es lograr que el destino se transforme en turismo para el todo el año. Según el empresario, eso resulta indispensable para competir por los viajeros internacionales. A su vez, cambiar la mentalidad de los viajeros nacionales: los destinos internos no son solo para escapadas de fines semanas largos, sino que “te podés quedar una semana entera en Ushuaia y no terminás de conocer el lugar”.

“A diferencia de otros productos estacionales como el esquí, el turismo de naturaleza está presente todo el año y se fortaleció después de la pandemia”, indicó, y remarcó los atributos naturales de la ciudad más austral del mundo: su conectividad, la combinación de montaña y mar y las actividades de aventura —como alcanzar cumbres o acceder a glaciares— aptas para distintos perfiles de turistas y con ausencia de animales peligrosos. “Falta difusión de la riqueza que tiene cada uno de los maravillosos destinos de naturaleza”, reflexionó.

“A diferencia de otros productos estacionales como el esquí, el turismo de naturaleza está presente todo el año y se fortaleció después de la pandemia”, indicó Esteban Abolsky (Arakur) Fabián Malavolta

Desde el hotel, agregó, también trabajan para ampliar la infraestructura orientada al segmento corporativo, que tiene una demanda sostenida de manera anual. En ese marco, reveló que adquirieron otro establecimiento en la ciudad, Tolkeyen, con 50 habitaciones, para recibir a más visitantes.

Por su parte, García introdujo otro factor clave relacionado con la estacionalidad: los eventos. “Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, venden mucho con eventos”, explicó, y contó que uno de los paquetes turísticos que tiene disponible es el “hinchatour” de River, un itinerario para las personas del interior del país que incluye alojamiento, visitas al museo del club y entradas para el partido.

“Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo, venden mucho con eventos”, explicó García, de CVC (Almundo)

A nivel internacional, el Mundial también aparece como una gran oportunidad. Almundo lanzó un paquete específico para ese evento, que incluye tres noches por partido, traslado al estadio y alojamiento en la sede. “Vamos a llevar a más de 600 personas a la primera fase, y ya empezamos a vender para octavos de final”, dijo.

Los destinos más demandados

“El 40% de los pasajeros que transportamos son domésticos”, precisó el director ejecutivo de CVC, e indicó que después de Bariloche, Buenos Aires es la ciudad más visitada por los turistas internos.

En el plano internacional, Brasil se consolida como el destino más fuerte, con un volumen total del 37% del total, incluyendo el interno y el externo. Para García, el fenómeno se explica en gran parte por la mayor conectividad entre ambos países: “Latam, solo este año, subió un 64% su oferta de asientos entre Brasil y Argentina. Jetsmart puso como destinos nuevos Natal y Recife. Además de nuestros vuelos chárteres”. A nivel internacional, a Brasil le siguen el Caribe, Europa y Estados Unidos.

El futuro del turismo

Frente al avance acelerado de la inteligencia artificial y la multiplicación de canales para planificar viajes, surge una pregunta inevitable: cómo evolucionará el turismo en los próximos años.

Aunque gran parte del negocio migra a lo digital, en CVC continúan apostando por el contacto humano. “Nuestra propuesta es omnicanal, tenemos sitio web y app, pero vamos a terminar el año con 210 locales”, afirmó García, y aunque reconoció la importancia de la IA, marcó una diferencia clave: la necesidad de curar la información disponible y conocer de verdad al cliente. Para él, eso vuelve al agente de viajes “todavía más indispensable”.

Abolsky, por su parte, también se mostró optimista respecto del futuro del sector. “Con una buena estrategia, inversión, previsibilidad, conectividad y desregulaciones, tenemos oportunidades de crecimiento”, asegurpo. Esa mirada, dijo, es la que los lleva a seguir invirtiendo en la Argentina y a apostar por una actividad capaz de generar empleo y comunidad.

En ese escenario, ambos especialistas coinciden en un punto: para impulsar el turismo, tanto a nivel nacional como internacional, será clave ganar competitividad y desarrollar productos de calidad.