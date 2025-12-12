De compras: el empresario Leonardo Scatturice se convirtió en el nuevo dueño de OCA

OCA tiene nuevo dueño. La empresa postal más grande de la Argentina pasó a manos de COC Global Enterprise, el fondo de inversión que lidera el empresario Leonardo Scatturice.

Scatturice saltó a la primera plana del mundo de los negocios hace unos meses, cuando se alzó con la aerolínea Flybondi.

La compra de OCA marca un nuevo capítulo en la larga y agitada historia de la empresa que en los últimos 25 años pasó por diversos dueños y entornos políticos. En su pasado cercano figuran nombres controvertidos como Alfredo Yabrán, Hugo Moyano, Cristóbal López y Juan Navarro (del Exxel Group), lo que convirtió a la firma en un actor tan relevante como polémico dentro del sector logístico.

Los nuevos dueños destacaron que buscan transformar a OCA en “la mayor compañía de mensajería, transporte y logística de Latinoamérica”, apalancada en tecnología y en sinergias entre las empresas del portafolio.

Antes de concretar estas operaciones, estuvo en el ojo de la tormenta porque un avión de su propiedad aterrizó en febrero pasado en Aeroparque y quedó en situación “de tránsito” en un hangar de la empresa Royal Class. En ese avión viajaba Laura Belén Arrieta, que transportaba más de una decena de valijas. Y, según publicó LA NACION, cuando la Aduana quiso revisarlas, llegó “una orden de arriba” impidiendo el procedimiento. Scatturice es cercano a Santiago Caputo y el Gobierno y además proveedor de Trenes Argentinos y en la plataforma Educ.Ar.

Historia accidentada

La empresa postal nació como Organizadora Coordinadora Argentina (OCA), en 1957, en Córdoba. En la década del 70 fue estatizada y poco después vuelta a privatizar. En los 80, ya en manos privadas, se fue consolidando como uno de los principales jugadores del negocio postal hasta terminar en manos del empresario Alfredo Yabrán, a través de un grupo de testaferros.

En medio de las acusaciones por ser el autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Yabrán terminó suicidándose, aunque unos meses antes se había desprendido de OCA. El comprador en ese momento había sido el fondo de inversión The Exxel Group, que también terminó mal, cuando estalló la crisis de 2001.

OCA pasó a manos de los bancos acreedores hasta que en 2013 apareció el empresario Patricio Farcuh, que contaba con el respaldo del poderoso Sindicato de Camioneros. Tres años después, el gremio tomó el control de la compañía, hasta que volvió a cambiar de dueño, con la aparición del grupo Clear, fundado por Cristóbal López.

Su último accionista controlante hasta ahora era el empresario Claudio Espinosa, que a su vez es el dueño del correo privado Flecha Log.