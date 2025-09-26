GeoPark ingresa como operador en Vaca Muerta con la compra de dos bloques a Pluspetrol

GeoPark volvió a la Argentina como operador. La petrolera de origen colombiano -vinculada a la familia Mindlin- cerró un acuerdo con Pluspetrol para adquirir la operación de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, en la formación de Vaca Muerta, por US$115 millones.

La transacción, que deberá ser ratificada por decreto de la provincia de Neuquén antes de fin de año, incluye además la firma de dos actas acuerdo con el gobierno provincial. En ese marco, se establece que GeoPark transferirá el 5% de participación en Puesto Silva Oeste a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), y se quedará con el 95% restante y la operación del bloque.

“Esta adquisición materializa la intención de GeoPark de establecer una posición en Vaca Muerta, una formación probada de petróleo y gas no convencional en crecimiento y de clase mundial. Como operador acreditado en no convencionales, GeoPark está en posición de contribuir activamente al ecosistema operativo de la cuenca, al tiempo que busca nuevas oportunidades e iniciativas de eficiencia”, señalaron desde la compañía en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

En 2024, la firma cerró un acuerdo con Phoenix Global Resources Vista

De acuerdo a lo precisado, los bloques adquiridos suman más de 4977 hectáreas brutas en la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta y un recurso recuperable estimado de 60 millones de barriles, bajo concesión por más de 30 años. Hoy, los bloques producen entre 1700 y 2000 barriles equivalentes por día (95% petróleo y 5% gas).

El plan de desarrollo contempla la perforación de entre 50 y 55 pozos adicionales y una inversión de entre US$500 y 600 millones , para alcanzar una producción de 20.000 barriles diarios hacia 2028. En paralelo, se prevé la construcción de un hub con una nueva planta central de procesamiento en Puesto Silva Oeste y un oleoducto que conecte ambos bloques. Según precisaron, la construcción de esta infraestructura está prevista para iniciar en 2026 y entrar en operación a tiempo para respaldar la producción anticipada.

En términos de valor, GeoPark estima que la incorporación de estos activos aportará un EBITDA ajustado de entre US$12 y 14 millones en 2025, y que al alcanzar el plateau de producción [período en el que alcanza su máximo] el negocio podría generar entre US$300 y 350 millones de EBITDA anual (con un Brent de US$70).

El regreso a la Argentina

GeoPark dio la primera puntada para su retorno a la Argentina el año pasado: la firma cerró un acuerdo con Phoenix Global Resources, una subsidiaria de Mercuria Energy Trading liderada por el exYPF Pablo Bizzotto, para la adquisición de cuatro bloques adyacentes no convencionales en Vaca Muerta en fase exploratoria por US$320 millones. El acuerdo contempló una participación del 45% en el bloque de producción Mata Mora Norte y el bloque exploratorio Mata Mora Sur, localizados en Neuquén, y una participación del 50% en los bloques exploratorios Confluencia Norte y Confluencia Sur, localizados en Río Negro. No obstante, a mediados de este año, el acuerdo “quedó legalmente sin efecto”, tras cumplirse el plazo de un año sin avances.

Previamente, la compañía tuvo operaciones en Santa Cruz y en Neuquén. GeoPark fue fundada en noviembre de 2002, con la compra de cuatro activos en las cuencas Austral y Neuquina de la Argentina y del bloque Fell en la cuenca Magallanes de Chile. Y en 2018, adquirió los bloques Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet, y una participación del 50% en el bloque Los Parlamentos, en asociación con YPF.

Liderada desde julio por Felipe Bayon, la firma tiene entre sus accionistas a Pampa Energía. La compañía propiedad de la familia Mindlin había adquirido una participación una participación del 10% en junio; aunque este mes la redujo al 4,5%.