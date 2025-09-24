Vaca Muerta: invertirán US$36 millones en una prueba piloto de hidrocarburos no convencionales en Río Negro

La petrolera Pan American Energy (PAE) recibió hoy su primera concesión para operar en la provincia de Río Negro sobre la formación Vaca Muerta. El gobierno local autorizó la reconversión del área Loma Guadalosa en una ‘concesión de explotación no convencional de hidrocarburos’ (Cench).

La compañía será socia mayoritaria y operadora del área, junto con Tango Energy Argentina (Tango). Las empresas prevén invertir US$36 millones en un plan piloto de dos pozos horizontales de 3000 metros de rama lateral, para evaluar y delinear el potencial del área durante un plazo de tres años.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG)

El área Loma Guadalosa tiene una superficie de 101 km² y se ubica en el sector este de la cuenca neuquina, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Cipolletti.

El primero de estos pozos se perforará en 2026 e incluirá un tramo vertical de 3000 metros de profundidad. En función de los resultados obtenidos, se podría avanzar con un plan de desarrollo de hasta 44 pozos horizontales adicionales.

Según los recursos prospectivos no convencionales del área Loma Guadalosa, estimados en 48 millones de barriles de petróleo equivalente (mmboe), PAE y Tango ejercieron el derecho previsto en la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, en la Ley Nacional N° 27.742 y en el Decreto Nacional N° 1057/24. De esta manera, le solicitaron a la provincia de Río Negro la reconversión de la concesión convencional Loma Guadalosa en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la cual fue aprobada por decreto provincial N° 827/25 por un plazo de 35 años.

Se trata de la primera ‘Cench’ otorgada por la provincia de Río Negro. Su proyección es que el desarrollo del área —en función de los resultados del plan piloto y de su factibilidad técnica y económica— impulsará la actividad hidrocarburífera local, aportará mayores ingresos en concepto de regalías asociadas a la nueva producción no convencional, generará puestos de trbaajo y atraerá nuevas inversiones.

Previo a la reconversión, Río Negro había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (hoy Tango) y a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (Edhipsa) una concesión convencional de hidrocarburos sobre el área Loma Guadalosa.

El decreto provincial que otorgó la Cench también aprobó las cesiones de participación, por lo que PAE —empresa operadora— tiene el 65% de participación, mientras que Tango posee el 35% restante.

Asimismo, la provincia —a través de Edhipsa— percibirá ingresos adicionales en virtud de una asignación del 2,5% del volumen total de hidrocarburos que se produzcan en la Cench Loma Guadalosa.