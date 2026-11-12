Guga, la marca de yogurt helado que llegó a Palermo y busca convertirse en tendencia

“Estuve los últimos 12 años viviendo en Estados Unidos y mi sueño era volver a la Argentina”, reveló a LA NACION Hilaria Quentin, mejor conocida como Guga, fundadora de la marca que lleva el mismo nombre.

Quentin tenía 15 años cuando se mudó a Nueva York. Terminó la secundaria allá, estudió una carrera universitaria y trabajó algunos años en una consultora. Y un detalle le cambió la vida: se enamoró de un producto muy común en esas latitudes. “Soy muy adicta al yogurt helado, desde chiquita”, confesó divertida.

Luego de trabajar un tiempo en Estados Unidos, decidió regresar a su país con la idea de estudiar Medicina. Pero una idea alternativa la llevó por otro camino.

Guga está ubicado en pleno Palermo Guga

Su fanatismo por el yogurt se combinó con una pasión por la nutrición, lo que la llevó a apostar por una opción desafiante: competir con el helado, un mercado muy fuerte en la Argentina, aunque con un diferencial. “Decidí traer un producto que no existía acá y que pudiera aportar a un estilo de vida que cada vez más jóvenes adoptan: últimamente, bajó el consumo del alcohol, y la gente busca opciones de comida saludable y rica”, detalló Quentin.

Así nació Guga, un local de yogurt helado que recibió el nombre por el apodo cariñoso con el que la llamaban a Quentin cuando era chica. “Cuando estaba triste, mis papás me llamaban así para animarme. Ese mismo sentimiento de alegría quiero transmitirle a la gente con este producto”, detalló la fundadora.

En el corazón de Palermo

El 7 de agosto de este año, Guga abrió sus puertas en Palermo con opciones que no solo buscan ser saludables, sino que también son aptas para veganos, celíacos y Kosher.

Guga busca ser una opción saludable y rica Guga

Los cinco sabores que tienen fueron desarrollados con ayuda de un ingeniero en alimentos. Cuatro de esas opciones son sin azúcar agregada, la única azúcar que contienen proviene de la materia prima de la leche. También cuentan con un sabor sin edulcorante, endulzada con azúcar mascabo.

El local expone tablas nutricionales, que buscan ser transparentes en la constitución del producto. “En la gastronomía te dicen que tenés que elegir tus batallas, que hay que renunciar a algo. En mi caso, además de buscar crear opciones saludables, un mes antes de abrir decidí que todo el local sería sin TACC. Hoy contamos con más de 20 opciones de toppings aptos para celíacos”, detalló la emprendedora.

Quentin explicó que la recepción de la marca fue muy buena y que incluso “el segundo fin de semana después de la apertura nos quedamos sin yogurt”. Hoy hacen aproximadamente 150 ventas diarias y ya activaron delivery a través de Rappi. “Los chicos se vuelven locos eligiendo el yogurt y las madres descansan en que están comiendo algo que no les va a dar un pico de glucemia”, comentó divertida la joven emprendedora.

Hilaria Quentin, fundadora de Guga Guga

Algunos referentes del mundo gastronómico formaron parte de la creación de esta marca, como Chula Gálvez, chef reconocida por hacer productos sin TACC, Anita Ortuño, consultora gastronómica que acompañó la apertura de varios restaurantes en Buenos Aires, y Fernando Adra, ingeniero en alimentos, pastelero y heladero.

La abuela de Quentin ocupa un lugar especial en el proyecto, ya que fue una figura muy importante en su camino como emprendedora: “Ella creció en la Argentina y fue una pionera entre las mujeres del sector agropecuario. Es algo que siempre admiré mucho y me dio el espacio de pensar que podía hacer algo así, que podía crear otra ocasión de consumo que no existía en la Argentina”.