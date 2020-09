IDEA. Michelle Bachelet y Thomas Friedman, entre los invitados al Coloquio 2020

La expresidente de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participará del Coloquio que se llevará a cabo el 14,15 y 16 de octubre Crédito: DPA

En un contexto inédito, el tradicional Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se desarrollará este año de forma virtual, los días 14, 15 y 16 de octubre por la mañana (de 8.45 a 13 horas), y contará con la presencia de oradores internacional tales como la expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el tres veces ganador del Pulitzer y periodista de The New York Times, Thomas Friedman, y el economista Paul Collier, de University of Oxford.

En el plano local, ya confirmaron presencia el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores; Martín Redrado, expresidente del Banco Central; Hernán Lacunza, exministro de Hacienda; Fernando Polack, director de Fundación Infant; Rodrigo Zarazaga, director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS); Rafael Bielsa, embajador de la Argentina en Chile; Susana Malcorra, excanciller y decana de la School of Global and Public Affairs (España); Melina Furman, Investigadora del Conicet y profesora de la Universidad de San Andrés; Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados, y Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, exjugador profesional de básquet y director de Innovación en AR. Dow Center, entre otros.

Bajo la propuesta "Qué país queremos ser", IDEA festejará en el coloquio los 60 años representando la voz del empresariado argentino de una manera singular: será una experiencia multimedia en formato streaming, que se trasmitirá desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), y no desde Mar del Plata como es la costumbre, por las restricciones de la pandemia.

Esta edición contará con cuatro ejes temáticos: escenario internacional, economía, innovación y sociedad y cultura, que comprenderá justicia, pobreza y educación. "Estamos muy entusiasmados porque tendremos un coloquio único que será más federal, plural e interactivo que nunca, con la participación de sectores clave de nuestro país. El Coloquio de IDEA es el espacio en donde las diferentes visiones se unen para debatir y ayudar a encontrar ese horizonte de país común a todos los argentinos", dijo el presidente del 56° Coloquio y CEO de IBM, Roberto Alexander.

En el panel "Presente y futuro de la economía argentina", que tendrá la presencia de Redrado, director de Fundación Capital y director Master in Central Banking Asia Bussines School, y de Lacunza, director General de Empiria Consultores, el economista Jefe de IDEA, Santiago Bulat, presentará el proyecto de propuestas para impulsar la economía, que diseñó el instituto.

"En estos tiempos de disrupción en donde el espíritu del capitalismo es atender las necesidades de toda la sociedad, todo lo que ha pasado creo que lleva a repensar cómo es ese capitalismo hacia el futuro donde el rol de los empresarios es central pero al mismo tiempo no es suficiente. No solo la inversión, la creación de empleos y de valor si no también el compromiso con cada una de las sociedades, el pensar en el largo plazo, en el vínculo con el medioambiente y la sustentabilidad y la transparencia como un todo", dijo en una conferencia con periodistas Francisco C. Ortega, director de IDEA y senior partner de McKinsey & Company.

IDEA representa a más de 500 empresas de todos los sectores y taman~os, desde multinacionales hasta pymes. En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

