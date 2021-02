Jeff Bezos dejará de ser el CEO de Amazon

Dejará el máximo puesto ejecutivo en la empresa líder de comercio electrónico durante el tercer trimestre de este año Fuente: Archivo

Jeff Bezos, fundador de Amazon, dejará el máximo puesto ejecutivo en la empresa líder de comercio electrónico durante el tercer trimestre de este año, según informó la compañía. El magnate, que alcanzó el puesto del hombre más rico del mundo por primera vez en 2017, mantendrá una silla en el directorio como presidente ejecutivo.

Andy Jassy, actual jefe ejecutivo de Servicios Web (la nube) de Amazon, será quien ocupe su lugar. A través de un comunicado a los empleados, Bezos expresó: "Es un momento óptimo para hacer la transición".

Amazon comenzó como una librería online y, 27 años después, se encuentra entre las 25 compañías más grandes del mundo Crédito: BBC Mundo

Amazon comenzó como una librería online y, 27 años después, se encuentra entre las 25 compañías más grandes del mundo, según la revista Forbes. Los fondos Day 1 y Bezos Earth, además de Blue Origin y el diario de Washington Post, se encuentran en manos de Jeff Bezos.

En su declaración, expresó que dejaría el puesto de CEO para poder trabajar más en estas iniciativas. "Me dará el tiempo y la energía que necesito para enfocarme", expresó el actual CEO.

En el comunicado, Bezos se dirigió a los empleados remarcando el carácter innovador de la compañía. "En este momento veo a Amazon en su punto de mayor innovación, creando un omento óptimo para la transición", dijo. Remarcó que no está buscando jubilarse.

El anuncio se dio al mismo tiempo que se revelaron los resultados económicos del último trimestre. Las ventas, por primera vez en la historia, superaron los 100.000 millones de dólares, vinculadas a mayores compras minoristas por las fiestas.

Wall Street cerró en suba hoy por la tarde debido a estímulos en las acciones de Amazon y Alphabet. Los inversores no parecen haber tomado mal la noticia, ni se esperarían grandes cambios en las expectativas de negocio, según diversos portales financieros.

Andy Jassy trabaja en Amazon desde 1997, se incorporó tres años luego de su fundación. Ayudó a construir los servicios de nube para los negocios de la empresa. En un comienzo, representó una pequeña porción de las operaciones comerciales pero en los últimos años se ha transformado en una gran parte de las ganancias.

RMF: la fórmula del éxito

En 1994, Jeff Bezos tenía la vida resuelta. Trabajaba en una firma financiera en la ciudad de Nueva York y se había casado hacía un año con su ahora exesposa MacKenzie Scott. Pero tenía una idea que lo perseguía: armar una empresa que vendiera libros por Internet -lo que hoy es Amazon- en épocas en que la red todavía no había despuntado.

"Fui a ver a mi jefe y le dije que quería armar una empresa de venta de libros en Internet. Me llevó a dar un largo paseo por Central Park, me escuchó atentamente y finalmente dijo: 'Suena como una muy buena idea, pero sería aún mejor para alguien que no tiene un buen trabajo'. Esa lógica tenía algo de sentido para mí, y me convenció de que lo pensara durante 48 horas antes de tomar una decisión final. Visto así, realmente fue una elección difícil, pero finalmente decidí que tenía que intentarlo", contó Bezos en un discurso de graduación que pronunció en su alma mater, Princeton, en 2010.

"No pensé que me arrepentiría de intentarlo y fallar. Y sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo en absoluto. Así que tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión y estoy orgulloso de esa elección", dijo.

El modelo que usó Bezos para esa decisión se convirtió en el marco de minimización del arrepentimiento (o Regret Minimization Framework -RMF- en inglés) que comienza con una pregunta: En X años, ¿me arrepentiré de no haber hecho esto?

La idea es proyectarse hacia el futuro y mirar hacia atrás desde esa perspectiva. Bezos pensó si cuándo llegara a los 80 años se iba a arrepentir de no haber intentado iniciar esa empresa. La respuesta que obtuvo fue bastante clara.

Y en una entrevista a Business Insider tiempo después volvió a insistir en esta idea. "Cuando piensas en las cosas de las que te arrepentirás cuando tengas 80, casi siempre son cosas que no hiciste. Son actos de omisión. Muy rara vez te arrepentirás de algo que hiciste que falló y no funcionó o lo que sea", afirmó.

"No me refiero solo a asuntos comerciales. Es como, 'Amo a esa persona y nunca se lo dije', y 50 años después piensas, '¿Por qué no se lo dije? ¿Por qué no fui tras él?' Así que ese es el tipo de arrepentimiento por el que es muy difícil estar feliz cuando te estás contando en un momento privado esa historia de tu vida", agregó.

